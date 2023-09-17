Сальдо сообщил о взятии в плен группы украинских солдат

Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков», — написал Владимир Сальдо у себя в Telegram. Он подчеркнул, что подобные случаи начали происходить все чаще. По его словам, воюющие на стороне ВСУ начали осознавать, что их жизни для командования Украины ничего не значат.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен на линии боевого соприкосновения. По его словам, зачастую это происходит сразу после отправки военных на фронт, пишет телеканал 360. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в ходе сражения близ Времевского выступа украинские солдаты вовсе сдались без боя, передает «Национальная служба новостей».
Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков», — написал Владимир Сальдо у себя в Telegram. Он подчеркнул, что подобные случаи начали происходить все чаще. По его словам, воюющие на стороне ВСУ начали осознавать, что их жизни для командования Украины ничего не значат. Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен на линии боевого соприкосновения. По его словам, зачастую это происходит сразу после отправки военных на фронт, пишет телеканал 360. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в ходе сражения близ Времевского выступа украинские солдаты вовсе сдались без боя, передает «Национальная служба новостей».