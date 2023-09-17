Сальдо сообщил о взятии в плен группы украинских солдат

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, всу, stock
Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, сказал Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков», — написал Владимир Сальдо у себя в Telegram. Он подчеркнул, что подобные случаи начали происходить все чаще. По его словам, воюющие на стороне ВСУ начали осознавать, что их жизни для командования Украины ничего не значат.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен на линии боевого соприкосновения. По его словам, зачастую это происходит сразу после отправки военных на фронт, пишет телеканал 360. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в ходе сражения близ Времевского выступа украинские солдаты вовсе сдались без боя, передает «Национальная служба новостей».

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Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков», — написал Владимир Сальдо у себя в Telegram. Он подчеркнул, что подобные случаи начали происходить все чаще. По его словам, воюющие на стороне ВСУ начали осознавать, что их жизни для командования Украины ничего не значат. Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен на линии боевого соприкосновения. По его словам, зачастую это происходит сразу после отправки военных на фронт, пишет телеканал 360. Недавно глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что в ходе сражения близ Времевского выступа украинские солдаты вовсе сдались без боя, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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