Россия придумала, как спасать украинцев от смерти на фронте

Российский боец «Замок»: для сдачи ВСУ в плен выделили специальную радиочастоту

12 сентября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

ВСУ могут выходить на радиочастоту для сдачи в плен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы пытаются сдаться в плен, выходя на «Волгу» (универсальный позывной, на который можно выходить в открытом эфире и договариваться о сдаче в плен — прим. URA.RU) по «аварийной» радиочастоте 149.200. Об этом военкору URA.RU рассказал российский боец с позывным «Замок». «Те, которые стоят на самых передних позициях, давным-давно бы сдались если бы не свои. Они сканируют наши волны, выходят на нас [по волне 149.200], и начинают переговоры. При мне была попытка их добровольной сдачи в плен — но видимо, разговор перехватили, потому что на той позиции потом была суета», — заявил «Замок». Он уточнил, что тогда в плен хотел сдаться целый взвод ВСУ. Частота 149.200 была выделена несколько месяцев назад. По ней украинцы, которые хотят сдаться в плен, должны вызвать «Волгу» для получения дальнейших указаний. По словам «Замка», военные ВСУ почти каждый день выходят на связь как по одиночке, так и целыми подразделениями. Военнослужащий подчеркнул, что желание украинских бойцов спастись связано с большими потерями Киева на фронте. Из-за провала в контрнаступлении и больших потерь на фронте ВСУ нередко сдаются в плен или не хотят воевать. Так, украинские военные массово отказывались форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ. Недавно стало известно, что бойцы сил Украины без единого выстрела сдались российским военным в районе села Работино. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские бойцы пытаются сдаться в плен, выходя на «Волгу» (универсальный позывной, на который можно выходить в открытом эфире и договариваться о сдаче в плен — прим. URA.RU) по «аварийной» радиочастоте 149.200. Об этом военкору URA.RU рассказал российский боец с позывным «Замок». «Те, которые стоят на самых передних позициях, давным-давно бы сдались если бы не свои. Они сканируют наши волны, выходят на нас [по волне 149.200], и начинают переговоры. При мне была попытка их добровольной сдачи в плен — но видимо, разговор перехватили, потому что на той позиции потом была суета», — заявил «Замок». Он уточнил, что тогда в плен хотел сдаться целый взвод ВСУ. Частота 149.200 была выделена несколько месяцев назад. По ней украинцы, которые хотят сдаться в плен, должны вызвать «Волгу» для получения дальнейших указаний. По словам «Замка», военные ВСУ почти каждый день выходят на связь как по одиночке, так и целыми подразделениями. Военнослужащий подчеркнул, что желание украинских бойцов спастись связано с большими потерями Киева на фронте. Из-за провала в контрнаступлении и больших потерь на фронте ВСУ нередко сдаются в плен или не хотят воевать. Так, украинские военные массово отказывались форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ. Недавно стало известно, что бойцы сил Украины без единого выстрела сдались российским военным в районе села Работино.