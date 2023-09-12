Россия придумала, как спасать украинцев от смерти на фронте

Российский боец «Замок»: для сдачи ВСУ в плен выделили специальную радиочастоту
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, всу, украинские военные, stock
ВСУ могут выходить на радиочастоту для сдачи в плен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы пытаются сдаться в плен, выходя на «Волгу» (универсальный позывной, на который можно выходить в открытом эфире и договариваться о сдаче в плен — прим. URA.RU) по «аварийной» радиочастоте 149.200. Об этом военкору URA.RU рассказал российский боец с позывным «Замок».

«Те, которые стоят на самых передних позициях, давным-давно бы сдались если бы не свои. Они сканируют наши волны, выходят на нас [по волне 149.200], и начинают переговоры. При мне была попытка их добровольной сдачи в плен — но видимо, разговор перехватили, потому что на той позиции потом была суета», — заявил «Замок». Он уточнил, что тогда в плен хотел сдаться целый взвод ВСУ.

Частота 149.200 была выделена несколько месяцев назад. По ней украинцы, которые хотят сдаться в плен, должны вызвать «Волгу» для получения дальнейших указаний. По словам «Замка», военные ВСУ почти каждый день выходят на связь как по одиночке, так и целыми подразделениями. Военнослужащий подчеркнул, что желание украинских бойцов спастись связано с большими потерями Киева на фронте.

Из-за провала в контрнаступлении и больших потерь на фронте ВСУ нередко сдаются в плен или не хотят воевать. Так, украинские военные массово отказывались форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ. Недавно стало известно, что бойцы сил Украины без единого выстрела сдались российским военным в районе села Работино.

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Украинские бойцы пытаются сдаться в плен, выходя на «Волгу» (универсальный позывной, на который можно выходить в открытом эфире и договариваться о сдаче в плен — прим. URA.RU) по «аварийной» радиочастоте 149.200. Об этом военкору URA.RU рассказал российский боец с позывным «Замок». «Те, которые стоят на самых передних позициях, давным-давно бы сдались если бы не свои. Они сканируют наши волны, выходят на нас [по волне 149.200], и начинают переговоры. При мне была попытка их добровольной сдачи в плен — но видимо, разговор перехватили, потому что на той позиции потом была суета», — заявил «Замок». Он уточнил, что тогда в плен хотел сдаться целый взвод ВСУ. Частота 149.200 была выделена несколько месяцев назад. По ней украинцы, которые хотят сдаться в плен, должны вызвать «Волгу» для получения дальнейших указаний. По словам «Замка», военные ВСУ почти каждый день выходят на связь как по одиночке, так и целыми подразделениями. Военнослужащий подчеркнул, что желание украинских бойцов спастись связано с большими потерями Киева на фронте. Из-за провала в контрнаступлении и больших потерь на фронте ВСУ нередко сдаются в плен или не хотят воевать. Так, украинские военные массово отказывались форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ. Недавно стало известно, что бойцы сил Украины без единого выстрела сдались российским военным в районе села Работино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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