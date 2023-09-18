Путин поручил принять меры по укреплению рубля

Путин поручил разобраться, почему рубль слабеет
Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры по укреплению рубля. Об этом он заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы.
«Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения», — отметил президент. Он отметил, что правительство и Банк России справятся с этой задачей.
Президент России также сообщил, что экономика страны восстановилась, справилась с санкционным давлением. Теперь нужно создать условия для дальнейшего развития РФ.
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