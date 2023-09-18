Путин поручил принять меры по укреплению рубля

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил разобраться, почему рубль слабеет Фото:

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры по укреплению рубля. Об этом он заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы.

«Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения», — отметил президент. Он отметил, что правительство и Банк России справятся с этой задачей.

Президент России также сообщил, что экономика страны восстановилась, справилась с санкционным давлением. Теперь нужно создать условия для дальнейшего развития РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры по укреплению рубля. Об этом он заявил на совещании по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы. «Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения», — отметил президент. Он отметил, что правительство и Банк России справятся с этой задачей. Президент России также сообщил, что экономика страны восстановилась, справилась с санкционным давлением. Теперь нужно создать условия для дальнейшего развития РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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