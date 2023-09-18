Путин заявил о восстановлении российской экономики

Путин сообщил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года
Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютное беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — заявил президент. Он отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года.
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