Путин заявил о восстановлении российской экономики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин сообщил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года Фото:

Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютное беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — заявил президент. Он отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютное беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — заявил президент. Он отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...