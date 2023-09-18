Безработный екатеринбуржец украл велосипеды на 130 тысяч рублей

Безработный 33-летний мужчина украл в Ленинском районе Екатеринбурга два велосипеда на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«Неизвестный похитил два велобайка. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж 33-летний местный житель. При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение», — сообщили на официальном сайте ведомства.
Преступление екатеринбуржец совершил 5 августа. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о краже.
Ранее в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался украсть велосипеды с помощью кусачек. Его задержали жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов
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