18 сентября 2023

Безработный екатеринбуржец украл велосипеды на 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, велосипед, велосипеды
Екатеринбуржец украл два велосипеда, которые стоили 130 тысяч рублей Фото:

Безработный 33-летний мужчина украл в Ленинском районе Екатеринбурга два велосипеда на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Неизвестный похитил два велобайка. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж 33-летний местный житель. При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение», — сообщили на официальном сайте ведомства.

Преступление екатеринбуржец совершил 5 августа. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о краже.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался украсть велосипеды с помощью кусачек. Его задержали жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов

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Безработный 33-летний мужчина украл в Ленинском районе Екатеринбурга два велосипеда на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Неизвестный похитил два велобайка. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж 33-летний местный житель. При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение», — сообщили на официальном сайте ведомства. Преступление екатеринбуржец совершил 5 августа. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о краже. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался украсть велосипеды с помощью кусачек. Его задержали жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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