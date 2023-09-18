Безработный екатеринбуржец украл велосипеды на 130 тысяч рублей 18 сентября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 + Екатеринбуржец украл два велосипеда, которые стоили 130 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безработный 33-летний мужчина украл в Ленинском районе Екатеринбурга два велосипеда на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Неизвестный похитил два велобайка. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж 33-летний местный житель. При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение», — сообщили на официальном сайте ведомства. Преступление екатеринбуржец совершил 5 августа. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о краже. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался украсть велосипеды с помощью кусачек. Его задержали жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов Безработный 33-летний мужчина украл в Ленинском районе Екатеринбурга два велосипеда на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Неизвестный похитил два велобайка. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый за кражу и грабеж 33-летний местный житель. При опросе задержанный пояснил, что реализовал похищенное перекупщикам за вознаграждение», — сообщили на официальном сайте ведомства. Преступление екатеринбуржец совершил 5 августа. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о краже. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался украсть велосипеды с помощью кусачек. Его задержали жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям