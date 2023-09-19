В крупнейшей поликлинике Нижневартовска закрывают травмпункт

В Нижневартовске травмпункт перенесут в новое здание окружной больницы

На данный момент, травмпункт в поликлинике №1 работает в прежнем режиме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Травматологический пункт в Нижневартовске (ХМАО), расположенный в городской взрослой поликлинике №1 перенесут в новое здание окружной клинической больницы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Планируется объединение приемного отделения с травмпунктом, когда запустится центральное здание больницы на 1100 коек. Это предусмотрено проектом для того, чтобы все пациенты были сконцентрированы в одном месте, для облегчения их маршрутизации», — сообщила пресс-служба больницы.

Пока что травмпункт в поликлинике №1 работает в прежнем режиме. До сдачи нового здания окружной клинической больницы его не закроют.

Ранее URA.RU писало о том, что торжественное открытие нижневартовской окружной больницы, которую возводят уже 11 лет, в сентябре не состоится. Комплекс целиком планируют открыть после того, как будет получено все необходимое оборудование.