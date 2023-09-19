19 сентября 2023

В крупнейшей поликлинике Нижневартовска закрывают травмпункт

В Нижневартовске травмпункт перенесут в новое здание окружной больницы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Травмпункт. Пермь, травмпункт
На данный момент, травмпункт в поликлинике №1 работает в прежнем режиме Фото:

Травматологический пункт в Нижневартовске (ХМАО), расположенный в городской взрослой поликлинике №1 перенесут в новое здание окружной клинической больницы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Планируется объединение приемного отделения с травмпунктом, когда запустится центральное здание больницы на 1100 коек. Это предусмотрено проектом для того, чтобы все пациенты были сконцентрированы в одном месте, для облегчения их маршрутизации», — сообщила пресс-служба больницы.

Пока что травмпункт в поликлинике №1 работает в прежнем режиме. До сдачи нового здания окружной клинической больницы его не закроют.

Ранее URA.RU писало о том, что торжественное открытие нижневартовской окружной больницы, которую возводят уже 11 лет, в сентябре не состоится. Комплекс целиком планируют открыть после того, как будет получено все необходимое оборудование.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Травматологический пункт в Нижневартовске (ХМАО), расположенный в городской взрослой поликлинике №1 перенесут в новое здание окружной клинической больницы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Планируется объединение приемного отделения с травмпунктом, когда запустится центральное здание больницы на 1100 коек. Это предусмотрено проектом для того, чтобы все пациенты были сконцентрированы в одном месте, для облегчения их маршрутизации», — сообщила пресс-служба больницы. Пока что травмпункт в поликлинике №1 работает в прежнем режиме. До сдачи нового здания окружной клинической больницы его не закроют. Ранее URA.RU писало о том, что торжественное открытие нижневартовской окружной больницы, которую возводят уже 11 лет, в сентябре не состоится. Комплекс целиком планируют открыть после того, как будет получено все необходимое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...