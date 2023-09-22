Дело свердловчанина, угрожавшего взорвать «Уралвагонзавод», поступило в суд

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Виктора Расторгуева будут судить за изготовление самодельных ракет и приготовление к теракту Фото:

В Центральный окружной военный суд поступило дело екатеринбуржца Виктора Расторгуева, которого обвиняют по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. По данным ТАСС, именно Расторгуев планировал атаковать предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле самодельными ракетами.

Дело поступило в суд 21 сентября. Как пояснили изданию в правоохранительных органах, «в ходе расследования оказалось, что собранное взрывное устройство оказалось непригодным к использованию, несмотря на правильно подобранные компоненты».

Виктор Расторгуев приехал с Украины в Россию в 2014 году. Его задержала ФСБ в конце 2022 года. По данным следствия, мужчина оборудовал в подвале дома бункер, где делал самодельные ракеты. Ими он планировал атаковать «Уралвагонзавод», который выпускает танки.

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В Центральный окружной военный суд поступило дело екатеринбуржца Виктора Расторгуева, которого обвиняют по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. По данным ТАСС, именно Расторгуев планировал атаковать предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле самодельными ракетами. Дело поступило в суд 21 сентября. Как пояснили изданию в правоохранительных органах, «в ходе расследования оказалось, что собранное взрывное устройство оказалось непригодным к использованию, несмотря на правильно подобранные компоненты». Виктор Расторгуев приехал с Украины в Россию в 2014 году. Его задержала ФСБ в конце 2022 года. По данным следствия, мужчина оборудовал в подвале дома бункер, где делал самодельные ракеты. Ими он планировал атаковать «Уралвагонзавод», который выпускает танки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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