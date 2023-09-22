Дело свердловчанина, угрожавшего взорвать «Уралвагонзавод», поступило в суд

В Центральный окружной военный суд поступило дело екатеринбуржца Виктора Расторгуева, которого обвиняют по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. По данным ТАСС, именно Расторгуев планировал атаковать предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле самодельными ракетами.
Дело поступило в суд 21 сентября. Как пояснили изданию в правоохранительных органах, «в ходе расследования оказалось, что собранное взрывное устройство оказалось непригодным к использованию, несмотря на правильно подобранные компоненты».
Виктор Расторгуев приехал с Украины в Россию в 2014 году. Его задержала ФСБ в конце 2022 года. По данным следствия, мужчина оборудовал в подвале дома бункер, где делал самодельные ракеты. Ими он планировал атаковать «Уралвагонзавод», который выпускает танки.
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