ФСБ: диверсант планировал атаковать «Уралвагонзавод» самодельными ракетами

17 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Диверсантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативникам свердловского управления ФСБ России удалось предотвратить диверсию, которую готовил один из жителей региона в отношении «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил). Мужчина с помощью самодельных ракет намеревался вызвать панику среди сотрудников оборонного предприятия и таким образом повлиять на выпуск военной продукции. Об этом и других эпизодах рассказали сотрудники ФСБ в документальном фильме «Скрытые фигуры» на телеканале «Россия 1». «Мужчина в подвале жилого дома оборудовал настоящий бункер. При обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать «Уралвагонзавод», — рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телерепортаже «России 1». Диверсант намеревался запустить самодельные ракеты на территорию УВЗ в надежде, что они вызовут панику среди сотрудников. «Рабочие поймут, что они не в безопасности, несмотря на то, что находятся в центре страны. Таким образом, он думал, это повлияет на возможность „Уралвагонзавода“ выпускать продукцию военного назначения», — пояснил в фильме оперативный сотрудник свердловского УФСБ. Кроме этого эпизода, в спецрепортаже рассказали и о других попытках диверсантов посеять панику. Чаще всего их целями становились военкоматы, здания органов власти, объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Во всех случаях сотрудникам ФСБ удалось быть на шаг впереди и предотвратить намерения диверсантов. Всего, начиная с 2022 года, в Свердловской и Тюменской областях были задержаны 20 человек, намеревавшихся совершить теракты. Эти люди составляли восемь диверсионно-разведывательных групп. Против членов группировок возбуждено 13 уголовных дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оперативникам свердловского управления ФСБ России удалось предотвратить диверсию, которую готовил один из жителей региона в отношении «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил). Мужчина с помощью самодельных ракет намеревался вызвать панику среди сотрудников оборонного предприятия и таким образом повлиять на выпуск военной продукции. Об этом и других эпизодах рассказали сотрудники ФСБ в документальном фильме «Скрытые фигуры» на телеканале «Россия 1». «Мужчина в подвале жилого дома оборудовал настоящий бункер. При обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать «Уралвагонзавод», — рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телерепортаже «России 1». Диверсант намеревался запустить самодельные ракеты на территорию УВЗ в надежде, что они вызовут панику среди сотрудников. «Рабочие поймут, что они не в безопасности, несмотря на то, что находятся в центре страны. Таким образом, он думал, это повлияет на возможность „Уралвагонзавода“ выпускать продукцию военного назначения», — пояснил в фильме оперативный сотрудник свердловского УФСБ. Кроме этого эпизода, в спецрепортаже рассказали и о других попытках диверсантов посеять панику. Чаще всего их целями становились военкоматы, здания органов власти, объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Во всех случаях сотрудникам ФСБ удалось быть на шаг впереди и предотвратить намерения диверсантов. Всего, начиная с 2022 года, в Свердловской и Тюменской областях были задержаны 20 человек, намеревавшихся совершить теракты. Эти люди составляли восемь диверсионно-разведывательных групп. Против членов группировок возбуждено 13 уголовных дел.