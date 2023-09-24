24 сентября 2023

Задушившую трех детей свердловчанку оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, скамейка, судебное заседание, суд, клетка
Анастасии Петровой продлили арест Фото:

Жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, продлили арест. Женщина проведет в СИЗО еще три месяца.

«Петровой продлили арест до 25 декабря. Она продолжит находиться в следственном изоляторе», — сообщили корреспонденту URA.RU в Ленинском райсуде.

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря прошлого года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока те спали. Затем она задушила 15-летнего сына. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама подозреваемая оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».

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Жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, продлили арест. Женщина проведет в СИЗО еще три месяца. «Петровой продлили арест до 25 декабря. Она продолжит находиться в следственном изоляторе», — сообщили корреспонденту URA.RU в Ленинском райсуде. Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря прошлого года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока те спали. Затем она задушила 15-летнего сына. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама подозреваемая оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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