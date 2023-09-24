Задушившую трех детей свердловчанку оставили за решеткой

25 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Анастасии Петровой продлили арест Фото: Илья Московец © URA.RU Жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, продлили арест. Женщина проведет в СИЗО еще три месяца. «Петровой продлили арест до 25 декабря. Она продолжит находиться в следственном изоляторе», — сообщили корреспонденту URA.RU в Ленинском райсуде. Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря прошлого года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока те спали. Затем она задушила 15-летнего сына. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама подозреваемая оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».

Жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве трех своих детей, продлили арест. Женщина проведет в СИЗО еще три месяца. «Петровой продлили арест до 25 декабря. Она продолжит находиться в следственном изоляторе», — сообщили корреспонденту URA.RU в Ленинском райсуде. Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря прошлого года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока те спали. Затем она задушила 15-летнего сына. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама подозреваемая оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».