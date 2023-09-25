США исключили из санкционного списка пермское предприятие «ОДК-стар»

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Ранее США включили компанию в санкционный список из-за связи с Ираном Фото:
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Минфин США исключил из черного списка лиц и организаций пермское предприятие «ОДК-стар». Об этом сообщается на сайте по управлению иностранными активами США.

«Следующие позиции были удалены из черного списка персональных санкций управления по контролю над иностранными активами: АО «ОДК-стар», — сообщается на сайте. Гражданам и жителям страны запрещено вести бизнес с лицами и организациями из этого списка.

Компания попала в этот список 19 сентября. Причиной включения предприятия в черный список, по мнению американских властей, стало сотрудничество с иранской авиастроительной корпорацией. Также вместе с «ОДК-стар» в этот список за сотрудничество с иранской компанией попали «Дельта-Аэро» и «Аэросила».

Предприятие «ОДК-стар» разрабатывает и производит топливные системы питания и управления гозотурбинными двигателями. Компания принадлежит АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации Ростех.

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Минфин США исключил из черного списка лиц и организаций пермское предприятие «ОДК-стар». Об этом сообщается на сайте по управлению иностранными активами США. «Следующие позиции были удалены из черного списка персональных санкций управления по контролю над иностранными активами: АО «ОДК-стар», — сообщается на сайте. Гражданам и жителям страны запрещено вести бизнес с лицами и организациями из этого списка. Компания попала в этот список 19 сентября. Причиной включения предприятия в черный список, по мнению американских властей, стало сотрудничество с иранской авиастроительной корпорацией. Также вместе с «ОДК-стар» в этот список за сотрудничество с иранской компанией попали «Дельта-Аэро» и «Аэросила». Предприятие «ОДК-стар» разрабатывает и производит топливные системы питания и управления гозотурбинными двигателями. Компания принадлежит АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации Ростех.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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