США исключили из санкционного списка пермское предприятие «ОДК-стар»

25 сентября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Ранее США включили компанию в санкционный список из-за связи с Ираном Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США исключил из черного списка лиц и организаций пермское предприятие «ОДК-стар». Об этом сообщается на сайте по управлению иностранными активами США. «Следующие позиции были удалены из черного списка персональных санкций управления по контролю над иностранными активами: АО «ОДК-стар», — сообщается на сайте. Гражданам и жителям страны запрещено вести бизнес с лицами и организациями из этого списка. Компания попала в этот список 19 сентября. Причиной включения предприятия в черный список, по мнению американских властей, стало сотрудничество с иранской авиастроительной корпорацией. Также вместе с «ОДК-стар» в этот список за сотрудничество с иранской компанией попали «Дельта-Аэро» и «Аэросила». Предприятие «ОДК-стар» разрабатывает и производит топливные системы питания и управления гозотурбинными двигателями. Компания принадлежит АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации Ростех.

Минфин США исключил из черного списка лиц и организаций пермское предприятие «ОДК-стар». Об этом сообщается на сайте по управлению иностранными активами США. «Следующие позиции были удалены из черного списка персональных санкций управления по контролю над иностранными активами: АО «ОДК-стар», — сообщается на сайте. Гражданам и жителям страны запрещено вести бизнес с лицами и организациями из этого списка. Компания попала в этот список 19 сентября. Причиной включения предприятия в черный список, по мнению американских властей, стало сотрудничество с иранской авиастроительной корпорацией. Также вместе с «ОДК-стар» в этот список за сотрудничество с иранской компанией попали «Дельта-Аэро» и «Аэросила». Предприятие «ОДК-стар» разрабатывает и производит топливные системы питания и управления гозотурбинными двигателями. Компания принадлежит АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации Ростех.