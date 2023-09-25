WSJ: танки Abrams бесполезны против российской обороны

26 сентября 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Танки Abrams беспомощны против российских минных полей, пишет WSJ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Abrams не помогут ВСУ значительно изменить ход конфликта после четырех месяцев наступления, так как российские минные поля являются серьезным препятствием для гусеничной техники. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Новость по теме Чем опасны танки Abrams, доставленные на Украину «После четырех месяцев наступления Abrams вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, так как российские минные поля оказались серьезными препятствиями для гусеничной техники», — говорится в материале газеты. Там добавили, что приближение осенних дождей также вносит свои коррективы. Земля раскисает, что еще больше затрудняет маневрирование бронетехники по полям. Кроме того, западная бронетехника, такая как немецкие танки Leopard II и американские бронетранспортеры, часто становятся главной целью для ВС РФ. Беспилотники обнаруживают бронетехнику, сообщают ее местоположение артиллерийским подразделениям и вертолетам, которые затем атакуют ее. Тяжело бронированные машины в основном используются для перевозки солдат, но не играют значительной роли в боевых действиях, заключили в газете. Первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину, однако в США предполагают, что российские военные с легкостью уничтожат их ударами с воздуха. Пентагон также утвердил новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов, включающий снаряды с обедненным ураном для американских танков, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки Abrams не помогут ВСУ значительно изменить ход конфликта после четырех месяцев наступления, так как российские минные поля являются серьезным препятствием для гусеничной техники. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «После четырех месяцев наступления Abrams вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, так как российские минные поля оказались серьезными препятствиями для гусеничной техники», — говорится в материале газеты. Там добавили, что приближение осенних дождей также вносит свои коррективы. Земля раскисает, что еще больше затрудняет маневрирование бронетехники по полям. Кроме того, западная бронетехника, такая как немецкие танки Leopard II и американские бронетранспортеры, часто становятся главной целью для ВС РФ. Беспилотники обнаруживают бронетехнику, сообщают ее местоположение артиллерийским подразделениям и вертолетам, которые затем атакуют ее. Тяжело бронированные машины в основном используются для перевозки солдат, но не играют значительной роли в боевых действиях, заключили в газете. Первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину, однако в США предполагают, что российские военные с легкостью уничтожат их ударами с воздуха. Пентагон также утвердил новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов, включающий снаряды с обедненным ураном для американских танков, передает «Ридус».