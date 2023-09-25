Пострадавший находится в Ирбитской больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) девушка прокатила друга на крышке багажника автомобиля, после чего он оказался в больнице с травмой головы. Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

«В Ирбите на ул. Свердлова 17 девушка 2002 г. р. управляла автомобилем „Hyundai Accent“. В какой-то момент друзья, которые находились в салоне ее автомобиля и распивали спиртные напитки, попросили прокатить их на капоте и багажнике автомобиля, на что автоледи, не раздумывая, согласилась», — рассказали в пресс-службе.

Однако поездка оказалась неудачной — 18-летний парень упал с багажника и получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием. Его отправили в Ирбитскую ЦГБ, а у автоинспекторов появились вопросы к девушке. «Дорожные полицейские установили, что водитель автомобиля — местная жительница, имеет водительское удостоверение категории „В“, стаж вождения 1,5 года. К административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Девушка освидетельствована на состояние опьянения — результат отрицательный», — пояснили в ГИБДД. Также нарушительницу проверяют на наркотики и запрещенные психотропные вещества.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяная девушка решила прокатиться на капоте автомобиля. За рулем был ее друг также в нетрезвом виде. В результате такой езды, тагильчака не удержалась и упала с капота, сломав ногу и разбив голову.