В России заметили дефицит «Роллтона»

26 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Дефицит «Роллтона» возник из-за недоступности импортных специй, пишет Mash Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России возник дефицит продукции компании «Роллтон». Это произошло из-за проблем с импортными специями, которые стали недоступными. «Дефицит „Роллтона“ в коробках случился в России», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причина этого дефицита кроется в проблемах с импортными специями, которые стали труднодоступными. Ранее в компании выражали надежды, что несмотря на сложности, трудностей в продажах не возникнет. До сих пор компания получала приправы из Европы, которая в свою очередь закупала их в других странах. Теперь «Роллтону» приходится искать новые пути и планирует доставку через Китай. Руководство компании сейчас пытается решить эту проблему. Затруднения возникли как в закупке лапши «Роллтон», так и его главного конкурента «Доширака», передали в telegram-канале.

В России возник дефицит продукции компании «Роллтон». Это произошло из-за проблем с импортными специями, которые стали недоступными. «Дефицит „Роллтона“ в коробках случился в России», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причина этого дефицита кроется в проблемах с импортными специями, которые стали труднодоступными. Ранее в компании выражали надежды, что несмотря на сложности, трудностей в продажах не возникнет. До сих пор компания получала приправы из Европы, которая в свою очередь закупала их в других странах. Теперь «Роллтону» приходится искать новые пути и планирует доставку через Китай. Руководство компании сейчас пытается решить эту проблему. Затруднения возникли как в закупке лапши «Роллтон», так и его главного конкурента «Доширака», передали в telegram-канале.