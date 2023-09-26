В России заметили дефицит «Роллтона»

В России возник дефицит продукции компании «Роллтон». Это произошло из-за проблем с импортными специями, которые стали недоступными.
«Дефицит „Роллтона“ в коробках случился в России», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причина этого дефицита кроется в проблемах с импортными специями, которые стали труднодоступными. Ранее в компании выражали надежды, что несмотря на сложности, трудностей в продажах не возникнет.
До сих пор компания получала приправы из Европы, которая в свою очередь закупала их в других странах. Теперь «Роллтону» приходится искать новые пути и планирует доставку через Китай. Руководство компании сейчас пытается решить эту проблему. Затруднения возникли как в закупке лапши «Роллтон», так и его главного конкурента «Доширака», передали в telegram-канале.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.