По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и во всех других регионах Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов, в частности, «Политика Страны».
«Тревога из-за взлета МиГа-31 в России уже по всей стране», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее в нем сообщили только о тревоге в Киеве. Российское Минобороны не сообщало о подъеме в воздух истребителя МиГ.
Ранее в МО РФ сообщали об уничтожении девяти пунктов украинских диверсантов за пять дней. Высокоточным оружием и дронами удары наносились по их складам и местам размещения.
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