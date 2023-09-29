По всей Украине объявили воздушную тревогу

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киеве и во всех других регионах Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов, в частности, «Политика Страны».

«Тревога из-за взлета МиГа-31 в России уже по всей стране», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее в нем сообщили только о тревоге в Киеве. Российское Минобороны не сообщало о подъеме в воздух истребителя МиГ.

Ранее в МО РФ сообщали об уничтожении девяти пунктов украинских диверсантов за пять дней. Высокоточным оружием и дронами удары наносились по их складам и местам размещения.

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов, в частности, «Политика Страны». «Тревога из-за взлета МиГа-31 в России уже по всей стране», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее в нем сообщили только о тревоге в Киеве. Российское Минобороны не сообщало о подъеме в воздух истребителя МиГ. Ранее в МО РФ сообщали об уничтожении девяти пунктов украинских диверсантов за пять дней. Высокоточным оружием и дронами удары наносились по их складам и местам размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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