По всей Украине объявили воздушную тревогу

29 сентября 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Воздушная тревога звучит в Киеве и во всех других регионах Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов, в частности, «Политика Страны». «Тревога из-за взлета МиГа-31 в России уже по всей стране», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее в нем сообщили только о тревоге в Киеве. Российское Минобороны не сообщало о подъеме в воздух истребителя МиГ. Ранее в МО РФ сообщали об уничтожении девяти пунктов украинских диверсантов за пять дней. Высокоточным оружием и дронами удары наносились по их складам и местам размещения.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ряд украинских telegram-каналов, в частности, «Политика Страны». «Тревога из-за взлета МиГа-31 в России уже по всей стране», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее в нем сообщили только о тревоге в Киеве. Российское Минобороны не сообщало о подъеме в воздух истребителя МиГ. Ранее в МО РФ сообщали об уничтожении девяти пунктов украинских диверсантов за пять дней. Высокоточным оружием и дронами удары наносились по их складам и местам размещения.