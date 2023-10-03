03 октября 2023

Пермякам рассказали, какие овощи и фрукты полезны в октябре

Пермский Роспотребнадзор: в октябре полезно питаться тыквой и капустой
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, тыква, урожай, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Осенью специалисты Роспотребнадзора советуют включить в рацион питания тыкву Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало о том, какие овощи, фрукты и зелень полезно включить в рацион питания в октябре. Специалисты рекомендуют чаще питаться тыквой, кабачками и патиссонами, а также уделять внимание картофелю и различным видам капусты.

«Из фруктов рекомендовано покупать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви, инжир. Продолжается сезон целебных ягод, в том числе клюквы, боярышника, бузины, калины, облепихи, шиповника. Все они богаты витаминами, укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Из ягод получаются вкусные и полезные морсы, компоты и кисели», — сообщило ведомство на своем сайте.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали запастись продуктами питания впрок, сделав домашние заготовки. Речь о заморозке ягод, овощей и фруктов, не требующей много времени и усилий. Еще один способ, рекомендованный специалистами ведомства — сушка, которой хорошо поддаются яблоки, груши, мандарины, морковь, чеснок, а также некоторые ягоды.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало о том, какие овощи, фрукты и зелень полезно включить в рацион питания в октябре. Специалисты рекомендуют чаще питаться тыквой, кабачками и патиссонами, а также уделять внимание картофелю и различным видам капусты. «Из фруктов рекомендовано покупать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви, инжир. Продолжается сезон целебных ягод, в том числе клюквы, боярышника, бузины, калины, облепихи, шиповника. Все они богаты витаминами, укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Из ягод получаются вкусные и полезные морсы, компоты и кисели», — сообщило ведомство на своем сайте. В Роспотребнадзоре также рекомендовали запастись продуктами питания впрок, сделав домашние заготовки. Речь о заморозке ягод, овощей и фруктов, не требующей много времени и усилий. Еще один способ, рекомендованный специалистами ведомства — сушка, которой хорошо поддаются яблоки, груши, мандарины, морковь, чеснок, а также некоторые ягоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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