Пермякам рассказали, какие овощи и фрукты полезны в октябре

Пермский Роспотребнадзор: в октябре полезно питаться тыквой и капустой

Осенью специалисты Роспотребнадзора советуют включить в рацион питания тыкву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало о том, какие овощи, фрукты и зелень полезно включить в рацион питания в октябре. Специалисты рекомендуют чаще питаться тыквой, кабачками и патиссонами, а также уделять внимание картофелю и различным видам капусты.

«Из фруктов рекомендовано покупать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви, инжир. Продолжается сезон целебных ягод, в том числе клюквы, боярышника, бузины, калины, облепихи, шиповника. Все они богаты витаминами, укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. Из ягод получаются вкусные и полезные морсы, компоты и кисели», — сообщило ведомство на своем сайте.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали запастись продуктами питания впрок, сделав домашние заготовки. Речь о заморозке ягод, овощей и фруктов, не требующей много времени и усилий. Еще один способ, рекомендованный специалистами ведомства — сушка, которой хорошо поддаются яблоки, груши, мандарины, морковь, чеснок, а также некоторые ягоды.