С 13 октября автобусы в Пермском округе изменят привычный путь
Изменения связаны с завершением работ по устройству разворотного кольца в селе Култаево
С 13 октября 2025 года будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 109, № 339 и № 461 в Пермском округе. Изменения связаны с завершением работ по устройству разворотного кольца в селе Култаево.

«Маршрут № 109 „село Култаево — Пермь“ изменит начальный и конечный пункты следования. Они будут расположены напротив дома № 11 по улице Нижнемуллинской. Разворот и стоянка автобусов будут осуществляться без пассажиров на специально оборудованном разворотном кольце между домами № 13 и № 15 на той же улице», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале. 

Автобусы маршрутов № 339 «Пермь — село Усть-Качка» и № 461 «станция Малиновская — город » будут следовать по улице Нижнемуллинской до улицы Космонавтов через разворотное кольцо, после чего продолжат движение по улице Нижнемуллинской с остановками напротив дома № 11. Посадка и высадка пассажиров будет производиться с обеих сторон улицы.

