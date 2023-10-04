В Ростове-на-Дону военнослужащего будут судить за госизмену

05 октября 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

В Южном окружном военном суде рассмотрят дело о госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростове-на-Дону военный суд рассмотрит уголовное дело российского военнослужащего, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ „Государственная измена“. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Суть преступления, которое инкриминируется Бориеву, не раскрывается. Дело, по данным источника, будет рассматриваться 5 октября в закрытом режиме. Пресса на заседание суда не допускается. Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Прокурор требовал приговорить Круглова к 12 годам заключения, передает «Национальная служба новостей».

В Ростове-на-Дону военный суд рассмотрит уголовное дело российского военнослужащего, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ „Государственная измена“. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Суть преступления, которое инкриминируется Бориеву, не раскрывается. Дело, по данным источника, будет рассматриваться 5 октября в закрытом режиме. Пресса на заседание суда не допускается. Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Прокурор требовал приговорить Круглова к 12 годам заключения, передает «Национальная служба новостей».