Боец пришел в школу, чтобы поблагодарить учителя за его труд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уроженец города Лысьва Пермского края Евгений, вернувшийся со спецоперации, пришел в школу, чтобы поздравить своего первого учителя с профессиональным праздником. Видеоролик размещен на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте»

«Евгений вернулся в родной город Лысьву из зоны СВО. В День учителя не упустил возможность поздравить своего первого педагога Светлану Оборину. Светлана Ивановна работает учителем начальных классов в 16-й школе», — рассказали в мэрии Лысьвы. Педагог поблагодарила бойца за поздравление и вместе с учениками пожелала ему крепкого здоровья и победы.

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что «профессия учителя — одна из самых благородных и созидательных». Махонин пожелал учителям крепкого здоровья, профессионального развития и успехов.