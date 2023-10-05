Участник спецоперации из Лысьвы поздравил своего педагога с Днем учителя. Видео

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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Боец пришел в школу, чтобы поблагодарить учителя за его труд Фото:

Уроженец города Лысьва Пермского края Евгений, вернувшийся со спецоперации, пришел в школу, чтобы поздравить своего первого учителя с профессиональным праздником. Видеоролик размещен на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте»

«Евгений вернулся в родной город Лысьву из зоны СВО. В День учителя не упустил возможность поздравить своего первого педагога Светлану Оборину. Светлана Ивановна работает учителем начальных классов в 16-й школе», — рассказали в мэрии Лысьвы. Педагог поблагодарила бойца за поздравление и вместе с учениками пожелала ему крепкого здоровья и победы.

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что «профессия учителя — одна из самых благородных и созидательных». Махонин пожелал учителям крепкого здоровья, профессионального развития и успехов.

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Уроженец города Лысьва Пермского края Евгений, вернувшийся со спецоперации, пришел в школу, чтобы поздравить своего первого учителя с профессиональным праздником. Видеоролик размещен на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» «Евгений вернулся в родной город Лысьву из зоны СВО. В День учителя не упустил возможность поздравить своего первого педагога Светлану Оборину. Светлана Ивановна работает учителем начальных классов в 16-й школе», — рассказали в мэрии Лысьвы. Педагог поблагодарила бойца за поздравление и вместе с учениками пожелала ему крепкого здоровья и победы. Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что «профессия учителя — одна из самых благородных и созидательных». Махонин пожелал учителям крепкого здоровья, профессионального развития и успехов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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