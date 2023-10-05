Свердловский омбудсмен рассказала о крепкой дружбе с покойным соратником Ельцина

Омбудсмен Мерзлякова считает, что память о Бурбулисе достойна увековечивания

05 октября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Покойный Геннадий Бурбулис помог Татьяне Мерзляковой пережить тяжелый период жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о теплых дружеских отношениях Геннадием Бурбулисом. Омбудсмен убеждена, что память о распустившем СССР покойном соратнике Ельцина достойна быть увековечена. «Мы с Геннадием Эдуардовичем долгие годы дружили — я к нему очень хорошо отношусь. Он замечательный человек — всегда интересовался моей жизнью, помогал, поддерживал. Когда не стало моего супруга, он нагружал работой, заставлял что-то делать, чтобы я переключилась и продолжала жить», — сказала Татьяна Мерзлякова. Накануне в здании УрФУ на улице Ленина, 51 в Екатеринбурге региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о Бурбулисе. Омбудсмен убеждена, что соратник первого президента России многое сделал для того, чтобы память о нем была увековечена в стенах университета. «Геннадий Эдуардович никогда не забывал альма-матер: приезжал выступать с лекциями, поддерживал связь с однокурсниками и с преподавателями. То количество гостей, которое посетило открытие аудитории, говорит само за себя: это был духовно сильный, высоко интеллектуальный человек, эмпатичный человек. Он сделал для страны все, чтобы ее сохранить, сохранить ее целостность. Горжусь нашим земляком», — сказала она. Геннадий Бурбулис родился в 1945 года в Первоуральске. В начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации в 1991—1992 годах принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является одним из подписантов Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик. Скончался в 2022 году в Баку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о теплых дружеских отношениях Геннадием Бурбулисом. Омбудсмен убеждена, что память о распустившем СССР покойном соратнике Ельцина достойна быть увековечена. «Мы с Геннадием Эдуардовичем долгие годы дружили — я к нему очень хорошо отношусь. Он замечательный человек — всегда интересовался моей жизнью, помогал, поддерживал. Когда не стало моего супруга, он нагружал работой, заставлял что-то делать, чтобы я переключилась и продолжала жить», — сказала Татьяна Мерзлякова. Накануне в здании УрФУ на улице Ленина, 51 в Екатеринбурге региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о Бурбулисе. Омбудсмен убеждена, что соратник первого президента России многое сделал для того, чтобы память о нем была увековечена в стенах университета. «Геннадий Эдуардович никогда не забывал альма-матер: приезжал выступать с лекциями, поддерживал связь с однокурсниками и с преподавателями. То количество гостей, которое посетило открытие аудитории, говорит само за себя: это был духовно сильный, высоко интеллектуальный человек, эмпатичный человек. Он сделал для страны все, чтобы ее сохранить, сохранить ее целостность. Горжусь нашим земляком», — сказала она. Геннадий Бурбулис родился в 1945 года в Первоуральске. В начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации в 1991—1992 годах принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является одним из подписантов Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик. Скончался в 2022 году в Баку.