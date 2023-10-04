В Екатеринбурге увековечили память о распустившем СССР соратнике Ельцина

В УрФУ открыли именную аудиторию Геннадия Бурбулиса

04 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В УрФУ открыли именную аудиторию одного из подписантов договора о роспуске СССР Геннадия Бурбулиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге увековечили память покойного Геннадия Бурбулиса, который был соратником первого президента России Бориса Ельцина и подписантом аннулировавших СССР Беловежских соглашений. Именная аудитория в его честь появилась в Уральском федеральном университете, сообщает корреспондент URA.RU. В среду, 4 октября, региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о скончавшемся в 2022 году политическом деятеле Геннадии Бурбулисе. Помещение выбрали на третьем этаже в здании бывшего Уральского государственного университета (ныне является частью УрФУ), где находится философский факультет, который политик окончил в 1973 году. Бурбулис в начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является подписантом Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик.

В Екатеринбурге увековечили память покойного Геннадия Бурбулиса, который был соратником первого президента России Бориса Ельцина и подписантом аннулировавших СССР Беловежских соглашений. Именная аудитория в его честь появилась в Уральском федеральном университете, сообщает корреспондент URA.RU. В среду, 4 октября, региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о скончавшемся в 2022 году политическом деятеле Геннадии Бурбулисе. Помещение выбрали на третьем этаже в здании бывшего Уральского государственного университета (ныне является частью УрФУ), где находится философский факультет, который политик окончил в 1973 году. Бурбулис в начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является подписантом Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик.