В Екатеринбурге увековечили память о распустившем СССР соратнике Ельцина

В УрФУ открыли именную аудиторию Геннадия Бурбулиса
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85-летие со дня рождения Бориса Ельцина в одноименном Центре. Екатеринбург, бурбулис геннадий
В УрФУ открыли именную аудиторию одного из подписантов договора о роспуске СССР Геннадия Бурбулиса Фото:

В Екатеринбурге увековечили память покойного Геннадия Бурбулиса, который был соратником первого президента России Бориса Ельцина и подписантом аннулировавших СССР Беловежских соглашений. Именная аудитория в его честь появилась в Уральском федеральном университете, сообщает корреспондент URA.RU.

В среду, 4 октября, региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о скончавшемся в 2022 году политическом деятеле Геннадии Бурбулисе. Помещение выбрали на третьем этаже в здании бывшего Уральского государственного университета (ныне является частью УрФУ), где находится философский факультет, который политик окончил в 1973 году.

Бурбулис в начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является подписантом Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик.

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В Екатеринбурге увековечили память покойного Геннадия Бурбулиса, который был соратником первого президента России Бориса Ельцина и подписантом аннулировавших СССР Беловежских соглашений. Именная аудитория в его честь появилась в Уральском федеральном университете, сообщает корреспондент URA.RU. В среду, 4 октября, региональный бомонд торжественно открыл именную учебную аудиторию в память о скончавшемся в 2022 году политическом деятеле Геннадии Бурбулисе. Помещение выбрали на третьем этаже в здании бывшего Уральского государственного университета (ныне является частью УрФУ), где находится философский факультет, который политик окончил в 1973 году. Бурбулис в начале 90-х годов прошлого века входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Является подписантом Беловежских соглашений, декларировавших роспуск Союза советских социалистических республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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