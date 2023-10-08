Депутат ГД дал объяснение вспыхивающим военным конфликтам

Депутат Шхагошев: бесконтрольные поставки оружия ВСУ ведут к военным конфликтам

08 октября 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Украине ведут к конфликтам на Ближнем Востоке и в Африке, заявил Шхагошев Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Постоянные поставки оружия Украине от стран Запада приводят к возникновению новых военных конфликтов. Вооружение, отправленное Киеву, позднее оказывается на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Считаю, что ООН обязана взять под контроль незаконный оборот оружия на миллиарды долларов, всплывающий от поставок западных вооружений на Украину, которые позже попадают на Ближний Восток, в Африку и даже в Европу. Раздавая оружие направо и налево, не стоит потом удивляться вспыхивающим военным конфликтам», — передает слова Адальби Шхагошева РИА Новости. По мнению члена думского комитета по безопасности, в последнее время черный рынок оружия очень сильно пополнился. Западное оружие, которое отправлялось Киеву, можно легко найти на черном рынке, так оно и попадает к международным террористам, добавил Шхагошев. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что боевики движения ХАМАС в войне против Израиля используют оружие, которое Запад поставлял Украине. Возможность осуществления таких поставок подтвердила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

Постоянные поставки оружия Украине от стран Запада приводят к возникновению новых военных конфликтов. Вооружение, отправленное Киеву, позднее оказывается на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Считаю, что ООН обязана взять под контроль незаконный оборот оружия на миллиарды долларов, всплывающий от поставок западных вооружений на Украину, которые позже попадают на Ближний Восток, в Африку и даже в Европу. Раздавая оружие направо и налево, не стоит потом удивляться вспыхивающим военным конфликтам», — передает слова Адальби Шхагошева РИА Новости. По мнению члена думского комитета по безопасности, в последнее время черный рынок оружия очень сильно пополнился. Западное оружие, которое отправлялось Киеву, можно легко найти на черном рынке, так оно и попадает к международным террористам, добавил Шхагошев. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что боевики движения ХАМАС в войне против Израиля используют оружие, которое Запад поставлял Украине. Возможность осуществления таких поставок подтвердила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.