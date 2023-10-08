08 октября 2023

Депутат ГД дал объяснение вспыхивающим военным конфликтам

Депутат Шхагошев: бесконтрольные поставки оружия ВСУ ведут к военным конфликтам
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Поставки оружия Украине ведут к конфликтам на Ближнем Востоке и в Африке, заявил Шхагошев Фото:

Постоянные поставки оружия Украине от стран Запада приводят к возникновению новых военных конфликтов. Вооружение, отправленное Киеву, позднее оказывается на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Считаю, что ООН обязана взять под контроль незаконный оборот оружия на миллиарды долларов, всплывающий от поставок западных вооружений на Украину, которые позже попадают на Ближний Восток, в Африку и даже в Европу. Раздавая оружие направо и налево, не стоит потом удивляться вспыхивающим военным конфликтам», — передает слова Адальби Шхагошева РИА Новости.

По мнению члена думского комитета по безопасности, в последнее время черный рынок оружия очень сильно пополнился. Западное оружие, которое отправлялось Киеву, можно легко найти на черном рынке, так оно и попадает к международным террористам, добавил Шхагошев.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что боевики движения ХАМАС в войне против Израиля используют оружие, которое Запад поставлял Украине. Возможность осуществления таких поставок подтвердила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

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Постоянные поставки оружия Украине от стран Запада приводят к возникновению новых военных конфликтов. Вооружение, отправленное Киеву, позднее оказывается на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Считаю, что ООН обязана взять под контроль незаконный оборот оружия на миллиарды долларов, всплывающий от поставок западных вооружений на Украину, которые позже попадают на Ближний Восток, в Африку и даже в Европу. Раздавая оружие направо и налево, не стоит потом удивляться вспыхивающим военным конфликтам», — передает слова Адальби Шхагошева РИА Новости. По мнению члена думского комитета по безопасности, в последнее время черный рынок оружия очень сильно пополнился. Западное оружие, которое отправлялось Киеву, можно легко найти на черном рынке, так оно и попадает к международным террористам, добавил Шхагошев. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что боевики движения ХАМАС в войне против Израиля используют оружие, которое Запад поставлял Украине. Возможность осуществления таких поставок подтвердила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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