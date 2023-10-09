Мэр в ХМАО предложил повысить стипендии отличникам и медалистам

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Комиссия по развитию местного самоуправления в ХМАО. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Борис Саломатин обсудил с руководителями школ повышение премий за отличную учебу Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин во время рабочего совещания с руководителями образовательных учреждений предложил повысить денежные выплаты отличникам и медалистам. Об этом агентству сообщила пресс-служба муниципалитета.

«В ходе совещания Борис Саломатин предложил обсудить увеличение размера премий и стипендий лучшим ученикам и выпускникам в новом учебном году. Он обратил внимание на необходимость выделить гранты школам и детсадам с высокими показателями по итогам года», — рассказали в пресс-службе.

Традиция поощрять именными стипендиями отличников-учащихся 8-11-х классов существует в Нижневартовском районе десять лет. Премию получают медалисты, директора школ и классные руководители выпускников, получивших награду медали «За особые успехи в обучении».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) медалисты получили знак «Лучший ученик». Также особой наградой отметили выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, победителей и призеров всероссийских олимпиад.

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин во время рабочего совещания с руководителями образовательных учреждений предложил повысить денежные выплаты отличникам и медалистам. Об этом агентству сообщила пресс-служба муниципалитета. «В ходе совещания Борис Саломатин предложил обсудить увеличение размера премий и стипендий лучшим ученикам и выпускникам в новом учебном году. Он обратил внимание на необходимость выделить гранты школам и детсадам с высокими показателями по итогам года», — рассказали в пресс-службе. Традиция поощрять именными стипендиями отличников-учащихся 8-11-х классов существует в Нижневартовском районе десять лет. Премию получают медалисты, директора школ и классные руководители выпускников, получивших награду медали «За особые успехи в обучении». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) медалисты получили знак «Лучший ученик». Также особой наградой отметили выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, победителей и призеров всероссийских олимпиад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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