Мэр в ХМАО предложил повысить стипендии отличникам и медалистам

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин во время рабочего совещания с руководителями образовательных учреждений предложил повысить денежные выплаты отличникам и медалистам. Об этом агентству сообщила пресс-служба муниципалитета.
«В ходе совещания Борис Саломатин предложил обсудить увеличение размера премий и стипендий лучшим ученикам и выпускникам в новом учебном году. Он обратил внимание на необходимость выделить гранты школам и детсадам с высокими показателями по итогам года», — рассказали в пресс-службе.
Традиция поощрять именными стипендиями отличников-учащихся 8-11-х классов существует в Нижневартовском районе десять лет. Премию получают медалисты, директора школ и классные руководители выпускников, получивших награду медали «За особые успехи в обучении».
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) медалисты получили знак «Лучший ученик». Также особой наградой отметили выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, победителей и призеров всероссийских олимпиад.
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