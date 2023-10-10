В Озерске мотоциклист без шлема погиб, врезавшись в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотоцикл Челябинск, мотоцикл, байк, кавасаки
Мотоциклист столкнулся с деревом, не справившись с управлением Фото:

В Озерске (Челябинская область) мотоциклист погиб, столкнувшись с деревом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 10 октября в 13:50 в городе Озерск возле дома № 2 на улице Свердлова. 40-летний мужчина за рулем мотоцикла „Кавасаки“ при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — сообщили в пресс-службе.

У мужчины не было прав на управление мотоциклом, и он ехал без мотошлема. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.

После столкновения водитель мотоцикла скончался в больнице
После столкновения водитель мотоцикла скончался в больнице
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Озерске (Челябинская область) мотоциклист погиб, столкнувшись с деревом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 10 октября в 13:50 в городе Озерск возле дома № 2 на улице Свердлова. 40-летний мужчина за рулем мотоцикла „Кавасаки“ при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — сообщили в пресс-службе. У мужчины не было прав на управление мотоциклом, и он ехал без мотошлема. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...