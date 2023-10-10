Мотоциклист столкнулся с деревом, не справившись с управлением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) мотоциклист погиб, столкнувшись с деревом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 10 октября в 13:50 в городе Озерск возле дома № 2 на улице Свердлова. 40-летний мужчина за рулем мотоцикла „Кавасаки“ при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — сообщили в пресс-службе.

У мужчины не было прав на управление мотоциклом, и он ехал без мотошлема. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.