Бывший директор дома детского творчества в ХМАО ответит в суде за коррупцию

12 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Обвиняемая могла подделывать документы для получения премий и стимулирующих выплат Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) направило в суд уголовное дело в отношении бывшего директора дома детского творчества «Новое поколение». Руководитель муниципального учреждения предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, обвиняемая подделывала документы, завышая показатели результатов работы учреждения в период с 2020 по 2023 год. В результате дому творчества были перечислены денежные средства на сумму свыше 260 тысяч рублей из бюджета района. Однако фактически заявленные мероприятия с детьми не проводились.

Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) направило в суд уголовное дело в отношении бывшего директора дома детского творчества «Новое поколение». Руководитель муниципального учреждения предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, обвиняемая подделывала документы, завышая показатели результатов работы учреждения в период с 2020 по 2023 год. В результате дому творчества были перечислены денежные средства на сумму свыше 260 тысяч рублей из бюджета района. Однако фактически заявленные мероприятия с детьми не проводились.