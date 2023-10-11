11 октября 2023

Бывший директор дома детского творчества в ХМАО ответит в суде за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Обвиняемая могла подделывать документы для получения премий и стимулирующих выплат Фото:

Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) направило в суд уголовное дело в отношении бывшего директора дома детского творчества «Новое поколение». Руководитель муниципального учреждения предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая подделывала документы, завышая показатели результатов работы учреждения в период с 2020 по 2023 год. В результате дому творчества были перечислены денежные средства на сумму свыше 260 тысяч рублей из бюджета района. Однако фактически заявленные мероприятия с детьми не проводились.

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Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) направило в суд уголовное дело в отношении бывшего директора дома детского творчества «Новое поколение». Руководитель муниципального учреждения предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, обвиняемая подделывала документы, завышая показатели результатов работы учреждения в период с 2020 по 2023 год. В результате дому творчества были перечислены денежные средства на сумму свыше 260 тысяч рублей из бюджета района. Однако фактически заявленные мероприятия с детьми не проводились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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