В Анапе задержан мужчина, которого пять лет искали за тяжкое преступление в ХМАО

Сейчас задержанный находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Краснодарском крае силовики задержали жителя Дагестана, который пять лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.

«При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина был объявлен в федеральный розыск пять лет назад.

Мужчина при задержании оказал сопротивление. Сейчас он помещен в СИЗО. В ближайшее время подозреваемого передадут органам, инициировавшим розыск.