11 октября 2023

В Анапе задержан мужчина, которого пять лет искали за тяжкое преступление в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, бытовка, решетка, окно
Сейчас задержанный находится в СИЗО Фото:

В Краснодарском крае силовики задержали жителя Дагестана, который пять лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.

«При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина был объявлен в федеральный розыск пять лет назад.

Мужчина при задержании оказал сопротивление. Сейчас он помещен в СИЗО. В ближайшее время подозреваемого передадут органам, инициировавшим розыск.

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В Краснодарском крае силовики задержали жителя Дагестана, который пять лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы. «При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина был объявлен в федеральный розыск пять лет назад. Мужчина при задержании оказал сопротивление. Сейчас он помещен в СИЗО. В ближайшее время подозреваемого передадут органам, инициировавшим розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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