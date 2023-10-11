В Анапе задержан мужчина, которого пять лет искали за тяжкое преступление в ХМАО

В Краснодарском крае силовики задержали жителя Дагестана, который пять лет назад был объявлен в федеральный розыск за совершение особо тяжкого преступления в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.
«При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Мужчина был объявлен в федеральный розыск пять лет назад.
Мужчина при задержании оказал сопротивление. Сейчас он помещен в СИЗО. В ближайшее время подозреваемого передадут органам, инициировавшим розыск.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.