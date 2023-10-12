12 октября 2023

Экс-губернатор продолжает избавляться от активов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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ВИП. Екатеринбург. , чиркунов олег
Компания Олега Чиркунова продала актив в Пермском крае Фото:

Группа компаний «Экс», принадлежащая бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, завершила сделку по продаже распредцентра. О планах по его продаже было известно еще в августе.

«Сделка по продаже распределительного центра в Кондратово завершена. Его обладателем стал пермский предприниматель Сергей Лютаревич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей «ЭКС». Документы по сделке были зарегистрированы 11 октября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Чиркунов продал сеть магазинов «Семья» федеральной сети «Лента». Позже был продан логистический центр сети магазинов.

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Группа компаний «Экс», принадлежащая бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, завершила сделку по продаже распредцентра. О планах по его продаже было известно еще в августе. «Сделка по продаже распределительного центра в Кондратово завершена. Его обладателем стал пермский предприниматель Сергей Лютаревич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей «ЭКС». Документы по сделке были зарегистрированы 11 октября. Ранее URA.RU сообщало о том, что Чиркунов продал сеть магазинов «Семья» федеральной сети «Лента». Позже был продан логистический центр сети магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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