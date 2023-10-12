Экс-губернатор продолжает избавляться от активов в Пермском крае

Компания Олега Чиркунова продала актив в Пермском крае
Группа компаний «Экс», принадлежащая бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, завершила сделку по продаже распредцентра. О планах по его продаже было известно еще в августе.
«Сделка по продаже распределительного центра в Кондратово завершена. Его обладателем стал пермский предприниматель Сергей Лютаревич», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей «ЭКС». Документы по сделке были зарегистрированы 11 октября.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Чиркунов продал сеть магазинов «Семья» федеральной сети «Лента». Позже был продан логистический центр сети магазинов.
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