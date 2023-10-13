13 октября 2023

Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить стоматологам и охранникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматолог
Стоматологу-ортопеду готовы платить до 300 тысяч рублей ежемесячно Фото:

В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали стоматолог-ортопед, машинист и старший смены охранник. Работодатели готовы платить специалистам до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

«Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Екатеринбурге стоматологу-ортопеду — до 300 тысяч рублей. Доход от 200 тысяч рублей доступен заместителю директора по продвижению и аренде коммерческой недвижимости. Машинисту буровой установки будут платить от 150 тысяч рублей. Старший смены охраны на складском комплексе может рассчитывать на доход от 100 тысяч рублей ежемесячно», — сказано в сообщении.

Закрывает рейтинг октябрьских заработных плат в Екатеринбурге место на должности начальника промышленной лаборатории, которому готовы платить от 100 тысяч рублей. От каждого кандидата работодатели ждут опыт работы, а также наличие образования и специальных навыков, подходящих для занимаемой должности.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале за последний год средняя зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на специалистов поднялся на 68%.

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В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали стоматолог-ортопед, машинист и старший смены охранник. Работодатели готовы платить специалистам до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Екатеринбурге стоматологу-ортопеду — до 300 тысяч рублей. Доход от 200 тысяч рублей доступен заместителю директора по продвижению и аренде коммерческой недвижимости. Машинисту буровой установки будут платить от 150 тысяч рублей. Старший смены охраны на складском комплексе может рассчитывать на доход от 100 тысяч рублей ежемесячно», — сказано в сообщении. Закрывает рейтинг октябрьских заработных плат в Екатеринбурге место на должности начальника промышленной лаборатории, которому готовы платить от 100 тысяч рублей. От каждого кандидата работодатели ждут опыт работы, а также наличие образования и специальных навыков, подходящих для занимаемой должности. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале за последний год средняя зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на специалистов поднялся на 68%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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