Подарок, по ошибке попавший на фронт, развеселил бойцов ЦВО. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Подарок не согрел, но развеселил бойцов (архивное фото) Фото:

Военнослужащим в зоне спецоперации на Украине Центрального военного округа (ЦВО) отправили радиатор отопления. Подарок, вероятно, по ошибке попавший на фронт вместе с гуманитарным грузом, развеселил солдат. Видео из блиндажа с URA.RU поделился один из военных.

«Пришла зима, нам очень холодно в блиндажах, но сегодня мы уже будем греться. Нам вот прислали [обалденную] посылку — батарею. Мы очень ждали, у нас в землянках тяжело. Вот не знаю, генератор наш потянет, нет… Так-то водопровод у нас нормальный, ТЭЦ работает. Мы уже предвкушаем, что сегодня ночь будет теплая, мы будем на нее смотреть, она нас будет согревать», — с юмором комментирует солдат, распаковывая посылку.

За кадром в это время слышится заразительный смех. Судя по реакции, новенький радиатор, попавший в окопы, развеселил военных чуть ли не до слез. Под конец герой ролика обратился к тыловикам: «Мужики, ребята, девушки! В следующий раз присылайте чугунные: их хоть подержал — уже согрелся», — добавил боец.

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Военнослужащим в зоне спецоперации на Украине Центрального военного округа (ЦВО) отправили радиатор отопления. Подарок, вероятно, по ошибке попавший на фронт вместе с гуманитарным грузом, развеселил солдат. Видео из блиндажа с URA.RU поделился один из военных. «Пришла зима, нам очень холодно в блиндажах, но сегодня мы уже будем греться. Нам вот прислали [обалденную] посылку — батарею. Мы очень ждали, у нас в землянках тяжело. Вот не знаю, генератор наш потянет, нет… Так-то водопровод у нас нормальный, ТЭЦ работает. Мы уже предвкушаем, что сегодня ночь будет теплая, мы будем на нее смотреть, она нас будет согревать», — с юмором комментирует солдат, распаковывая посылку. За кадром в это время слышится заразительный смех. Судя по реакции, новенький радиатор, попавший в окопы, развеселил военных чуть ли не до слез. Под конец герой ролика обратился к тыловикам: «Мужики, ребята, девушки! В следующий раз присылайте чугунные: их хоть подержал — уже согрелся», — добавил боец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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