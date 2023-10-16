Подарок, по ошибке попавший на фронт, развеселил бойцов ЦВО. Видео

16 октября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Подарок не согрел, но развеселил бойцов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащим в зоне спецоперации на Украине Центрального военного округа (ЦВО) отправили радиатор отопления. Подарок, вероятно, по ошибке попавший на фронт вместе с гуманитарным грузом, развеселил солдат. Видео из блиндажа с URA.RU поделился один из военных. «Пришла зима, нам очень холодно в блиндажах, но сегодня мы уже будем греться. Нам вот прислали [обалденную] посылку — батарею. Мы очень ждали, у нас в землянках тяжело. Вот не знаю, генератор наш потянет, нет… Так-то водопровод у нас нормальный, ТЭЦ работает. Мы уже предвкушаем, что сегодня ночь будет теплая, мы будем на нее смотреть, она нас будет согревать», — с юмором комментирует солдат, распаковывая посылку. За кадром в это время слышится заразительный смех. Судя по реакции, новенький радиатор, попавший в окопы, развеселил военных чуть ли не до слез. Под конец герой ролика обратился к тыловикам: «Мужики, ребята, девушки! В следующий раз присылайте чугунные: их хоть подержал — уже согрелся», — добавил боец.

Военнослужащим в зоне спецоперации на Украине Центрального военного округа (ЦВО) отправили радиатор отопления. Подарок, вероятно, по ошибке попавший на фронт вместе с гуманитарным грузом, развеселил солдат. Видео из блиндажа с URA.RU поделился один из военных. «Пришла зима, нам очень холодно в блиндажах, но сегодня мы уже будем греться. Нам вот прислали [обалденную] посылку — батарею. Мы очень ждали, у нас в землянках тяжело. Вот не знаю, генератор наш потянет, нет… Так-то водопровод у нас нормальный, ТЭЦ работает. Мы уже предвкушаем, что сегодня ночь будет теплая, мы будем на нее смотреть, она нас будет согревать», — с юмором комментирует солдат, распаковывая посылку. За кадром в это время слышится заразительный смех. Судя по реакции, новенький радиатор, попавший в окопы, развеселил военных чуть ли не до слез. Под конец герой ролика обратился к тыловикам: «Мужики, ребята, девушки! В следующий раз присылайте чугунные: их хоть подержал — уже согрелся», — добавил боец.