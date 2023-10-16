Тысяча российских компаний открылась за год в Эмиратах

16 октября 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

В ОАЭ большой спрос на российских работников, сказала Татьяна Долякова Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Объединенных арабских эмиратах за 2023 год открылась тысяча российских компаний. Об этом заявила гендиректор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова. «За минувший год в ОАЭ появилась одна тысяча российских компаний», — передает слова Татьяны Доляковой « Коммерсант ». По ее словам, россияне очень востребованы в Эмиратах. Также специалист подчеркнула, что раньше работать за границей могли только люди с уникальными компетенциями, такие как врачи или программисты. Сейчас за рубежом может быть востребована любая сфера деятельности. «Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным», — заключила Татьяна Долякова. Ранее сообщалось, что все больше брендов из РФ выходит на рынок в ОАЭ. Партнер компании Nikoliers Андрей Косарев заявил, что причиной тому стал рост потока туристов, а также количество платежеспособных иностранных работников.

В Объединенных арабских эмиратах за 2023 год открылась тысяча российских компаний. Об этом заявила гендиректор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова. «За минувший год в ОАЭ появилась одна тысяча российских компаний», — передает слова Татьяны Доляковой «Коммерсант». По ее словам, россияне очень востребованы в Эмиратах. Также специалист подчеркнула, что раньше работать за границей могли только люди с уникальными компетенциями, такие как врачи или программисты. Сейчас за рубежом может быть востребована любая сфера деятельности. «Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным», — заключила Татьяна Долякова. Ранее сообщалось, что все больше брендов из РФ выходит на рынок в ОАЭ. Партнер компании Nikoliers Андрей Косарев заявил, что причиной тому стал рост потока туристов, а также количество платежеспособных иностранных работников.