Тысяча российских компаний открылась за год в Эмиратах

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, дубай, оаэ
В ОАЭ большой спрос на российских работников, сказала Татьяна Долякова Фото:

В Объединенных арабских эмиратах за 2023 год открылась тысяча российских компаний. Об этом заявила гендиректор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова.

«За минувший год в ОАЭ появилась одна тысяча российских компаний», — передает слова Татьяны Доляковой «Коммерсант». По ее словам, россияне очень востребованы в Эмиратах.

Также специалист подчеркнула, что раньше работать за границей могли только люди с уникальными компетенциями, такие как врачи или программисты. Сейчас за рубежом может быть востребована любая сфера деятельности. «Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным», — заключила Татьяна Долякова.

Ранее сообщалось, что все больше брендов из РФ выходит на рынок в ОАЭ. Партнер компании Nikoliers Андрей Косарев заявил, что причиной тому стал рост потока туристов, а также количество платежеспособных иностранных работников.

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В Объединенных арабских эмиратах за 2023 год открылась тысяча российских компаний. Об этом заявила гендиректор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова. «За минувший год в ОАЭ появилась одна тысяча российских компаний», — передает слова Татьяны Доляковой «Коммерсант». По ее словам, россияне очень востребованы в Эмиратах. Также специалист подчеркнула, что раньше работать за границей могли только люди с уникальными компетенциями, такие как врачи или программисты. Сейчас за рубежом может быть востребована любая сфера деятельности. «Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным», — заключила Татьяна Долякова. Ранее сообщалось, что все больше брендов из РФ выходит на рынок в ОАЭ. Партнер компании Nikoliers Андрей Косарев заявил, что причиной тому стал рост потока туристов, а также количество платежеспособных иностранных работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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