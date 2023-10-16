16 октября 2023

Пермские турагенты рассказали, будут ли горящие путевки в Таиланд

В Перми не будет снижения цен на путевки в Таиланд
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Туры ежедневно дорожают Фото:

Представители пермских туристических фирм не советуют ждать дешевых путевок из Перми в Таиланд и откладывать их покупку на последний момент. Спрос на это направление продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида.

«Ни о каком снижении цены речи быть не может. Спрос превышает предложение. Это касается всех стран, а не только Таиланда. Появление вылетов на Пхукет из Перми никак эту ситуацию не меняют», — отметила Евгения Друида.

Руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин также подтвердил, что туры в Таиланд ежедневно поднимаются в цене. «Ждать горящих туров не нужно, их нет. Это нам уже второй год демонстрирует ситуация на рынке», — прокомментировал Купин в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на Пхукет запустят чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 9 ноября.

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Представители пермских туристических фирм не советуют ждать дешевых путевок из Перми в Таиланд и откладывать их покупку на последний момент. Спрос на это направление продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида. «Ни о каком снижении цены речи быть не может. Спрос превышает предложение. Это касается всех стран, а не только Таиланда. Появление вылетов на Пхукет из Перми никак эту ситуацию не меняют», — отметила Евгения Друида. Руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин также подтвердил, что туры в Таиланд ежедневно поднимаются в цене. «Ждать горящих туров не нужно, их нет. Это нам уже второй год демонстрирует ситуация на рынке», — прокомментировал Купин в своих социальных сетях. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на Пхукет запустят чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 9 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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