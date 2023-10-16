Пермские турагенты рассказали, будут ли горящие путевки в Таиланд

В Перми не будет снижения цен на путевки в Таиланд

17 октября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Туры ежедневно дорожают Фото: Алена Полозова © URA.RU Представители пермских туристических фирм не советуют ждать дешевых путевок из Перми в Таиланд и откладывать их покупку на последний момент. Спрос на это направление продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида. «Ни о каком снижении цены речи быть не может. Спрос превышает предложение. Это касается всех стран, а не только Таиланда. Появление вылетов на Пхукет из Перми никак эту ситуацию не меняют», — отметила Евгения Друида. Руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин также подтвердил, что туры в Таиланд ежедневно поднимаются в цене. «Ждать горящих туров не нужно, их нет. Это нам уже второй год демонстрирует ситуация на рынке», — прокомментировал Купин в своих социальных сетях. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на Пхукет запустят чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 9 ноября.

Представители пермских туристических фирм не советуют ждать дешевых путевок из Перми в Таиланд и откладывать их покупку на последний момент. Спрос на это направление продолжает расти, а вслед за ним и цены, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида. «Ни о каком снижении цены речи быть не может. Спрос превышает предложение. Это касается всех стран, а не только Таиланда. Появление вылетов на Пхукет из Перми никак эту ситуацию не меняют», — отметила Евгения Друида. Руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин также подтвердил, что туры в Таиланд ежедневно поднимаются в цене. «Ждать горящих туров не нужно, их нет. Это нам уже второй год демонстрирует ситуация на рынке», — прокомментировал Купин в своих социальных сетях. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми на Пхукет запустят чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 9 ноября.