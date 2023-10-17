Пермяков зовут работать на золотоносный рудник в Магадане за 320 тысяч рублей

18 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Предприятие ведет добычу на золотоносном месторождении (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают сезонную работу в Магаданской области. Там на одном из золотоносных месторождений ведет добычу ООО «Рудник Тэутэджак». Предприятию требуются различные специалисты. Некоторым из них за вахту обещают платить 320 тысяч рублей. «Для paботы в Магаданской облaсти на предприятии „Рудник Tэутэджак“ приглашаются специалисты из Пермского края. Вакансия — энергетик фабрики. Обязанности — обеспечение бесперебойной и эффективной работы энергооборудования, а также планирование текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. График работы — сезон, оплата труда — до 320 тысяч рублей», — сообщается в описании одной из вакансий предприятия на сайте бесплатных объявлений. Предприятие также предлагает сезонную работу автослесарям, машинистам компрессорного оборудования, горным мастерам и другим специалистам. Работодатель обещает сотрудникам компенсацию оплаты проезда до Магадана и бесплатное жилье. ООО «Рудник Тэутэджак» входит в состав российского концерна «Арбат» и занимается добычей и переработкой драгоценных металлов на одноименном месторождении. Проект был запущен в мае 2023 года и представляет собой обустройство карьера для открытой разработки рудника и запуск золотоизвлекательной фабрики. На объекте также предусмотрено строительство горно-металлургического производства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу на объектах золотодобычи в Магаданской области компания «Колымская россыпь». За вахту в 30 смен работодатель обещает платить 180 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края предлагают сезонную работу в Магаданской области. Там на одном из золотоносных месторождений ведет добычу ООО «Рудник Тэутэджак». Предприятию требуются различные специалисты. Некоторым из них за вахту обещают платить 320 тысяч рублей. «Для paботы в Магаданской облaсти на предприятии „Рудник Tэутэджак“ приглашаются специалисты из Пермского края. Вакансия — энергетик фабрики. Обязанности — обеспечение бесперебойной и эффективной работы энергооборудования, а также планирование текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. График работы — сезон, оплата труда — до 320 тысяч рублей», — сообщается в описании одной из вакансий предприятия на сайте бесплатных объявлений. Предприятие также предлагает сезонную работу автослесарям, машинистам компрессорного оборудования, горным мастерам и другим специалистам. Работодатель обещает сотрудникам компенсацию оплаты проезда до Магадана и бесплатное жилье. ООО «Рудник Тэутэджак» входит в состав российского концерна «Арбат» и занимается добычей и переработкой драгоценных металлов на одноименном месторождении. Проект был запущен в мае 2023 года и представляет собой обустройство карьера для открытой разработки рудника и запуск золотоизвлекательной фабрики. На объекте также предусмотрено строительство горно-металлургического производства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу на объектах золотодобычи в Магаданской области компания «Колымская россыпь». За вахту в 30 смен работодатель обещает платить 180 тысяч рублей.