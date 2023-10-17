17 октября 2023

В ХМАО упали объемы строительства жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, стройка
По сравнению с прошлым годом объемы ввода жилья снизились более чем на 13% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода жилых домов. За восемь месяцев в регионе ввели более 464 тысяч квадратных метров. Это более чем на 13% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил URA.RU Росстат.

«Введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 464,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, что составило 86,8% к январю-августу 2022 года», — сообщили агентству аналитики. Больше всего застройщикам удалось ввести жилья в эксплуатацию в апреле — 97,3 тысяч квадратных метров. А наименьшее число приходится на март — 41,4 тысячи м2.

При этом частных домов за это время в регионе построили почти 200 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было введено в августе 34,3 тысячи м2, а в апреле — меньше всего (18,8 тысяч квадратных метров).

Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики урезают объемы ввода жилья в ХМАО. Тогда падение было на уровне 5%. Эксперт в строительной отрасли и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что тенденция может быть связана, как с финансовым состоянием компаний застройщиков, так и носить ситуативный характер.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода жилых домов. За восемь месяцев в регионе ввели более 464 тысяч квадратных метров. Это более чем на 13% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил URA.RU Росстат. «Введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 464,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, что составило 86,8% к январю-августу 2022 года», — сообщили агентству аналитики. Больше всего застройщикам удалось ввести жилья в эксплуатацию в апреле — 97,3 тысяч квадратных метров. А наименьшее число приходится на март — 41,4 тысячи м2. При этом частных домов за это время в регионе построили почти 200 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было введено в августе 34,3 тысячи м2, а в апреле — меньше всего (18,8 тысяч квадратных метров). Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики урезают объемы ввода жилья в ХМАО. Тогда падение было на уровне 5%. Эксперт в строительной отрасли и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что тенденция может быть связана, как с финансовым состоянием компаний застройщиков, так и носить ситуативный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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