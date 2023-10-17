В ХМАО упали объемы строительства жилых домов

18 октября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

По сравнению с прошлым годом объемы ввода жилья снизились более чем на 13% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода жилых домов. За восемь месяцев в регионе ввели более 464 тысяч квадратных метров. Это более чем на 13% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил URA.RU Росстат. «Введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 464,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, что составило 86,8% к январю-августу 2022 года», — сообщили агентству аналитики. Больше всего застройщикам удалось ввести жилья в эксплуатацию в апреле — 97,3 тысяч квадратных метров. А наименьшее число приходится на март — 41,4 тысячи м2. При этом частных домов за это время в регионе построили почти 200 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было введено в августе 34,3 тысячи м2, а в апреле — меньше всего (18,8 тысяч квадратных метров). Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики урезают объемы ввода жилья в ХМАО. Тогда падение было на уровне 5%. Эксперт в строительной отрасли и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что тенденция может быть связана, как с финансовым состоянием компаний застройщиков, так и носить ситуативный характер.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода жилых домов. За восемь месяцев в регионе ввели более 464 тысяч квадратных метров. Это более чем на 13% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил URA.RU Росстат. «Введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 464,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, что составило 86,8% к январю-августу 2022 года», — сообщили агентству аналитики. Больше всего застройщикам удалось ввести жилья в эксплуатацию в апреле — 97,3 тысяч квадратных метров. А наименьшее число приходится на март — 41,4 тысячи м2. При этом частных домов за это время в регионе построили почти 200 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было введено в августе 34,3 тысячи м2, а в апреле — меньше всего (18,8 тысяч квадратных метров). Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики урезают объемы ввода жилья в ХМАО. Тогда падение было на уровне 5%. Эксперт в строительной отрасли и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что тенденция может быть связана, как с финансовым состоянием компаний застройщиков, так и носить ситуативный характер.