17 июля 2023

Застройщики урезают объемы ввода жилья в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
В ХМАО снизился объем ввода жилых домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода в эксплуатацию жилых домов. Количество готового жилья, введенного за пять месяцев 2023 года, в Югре ниже на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили Тюменьстате.

«Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 284,3 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений», — говорится в сообщении центра. Это около 95% к январю-маю 2022 года.

Общие причины снижения объемов могут быть связаны как с возможным финансовым состоянием основных игроков строительного рынка, так и степенью эффективности работы местных властей по привлечению инвестиций, отмечает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. При этом не исключено, что динамика ввода жилья в регионе по итогам года окажется положительной.

«Когда мы анализируем ввод в эксплуатацию жилых помещений, промежуточная статистика за 5 первых месяцев года — не лучшая основа для каких-то далеко идущих выводов. С учетом климатических условий в ХМАО большая часть объектов сдается во втором полугодии. Колебания плюс-минус 5% относительно аналогичных периодов прошлых лет в первом полугодии могут носить как ситуативный характер, так и быть следствием каких-то стратегических решений или экономических трендов. А показатели прошлого года, в свою очередь, могут быть следствием „заделов“ предыдущих лет», — поясняет журналисту агентства Чабан.

В то же время в регионе отмечаются и тревожные тенденции. «Например, в Нижневартовске запланировано ввести в эксплуатацию в этом году более 175 тысяч квадратных метров жилья, а на 15 июня было построено лишь 28,6 тысячи квадратных метров. При этом по городам Югры есть и противоположные примеры, когда темпы вполне оптимистичные», — добавляет эксперт.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы ввода в эксплуатацию жилых домов. Количество готового жилья, введенного за пять месяцев 2023 года, в Югре ниже на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили Тюменьстате. «Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 284,3 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений», — говорится в сообщении центра. Это около 95% к январю-маю 2022 года. Общие причины снижения объемов могут быть связаны как с возможным финансовым состоянием основных игроков строительного рынка, так и степенью эффективности работы местных властей по привлечению инвестиций, отмечает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. При этом не исключено, что динамика ввода жилья в регионе по итогам года окажется положительной. «Когда мы анализируем ввод в эксплуатацию жилых помещений, промежуточная статистика за 5 первых месяцев года — не лучшая основа для каких-то далеко идущих выводов. С учетом климатических условий в ХМАО большая часть объектов сдается во втором полугодии. Колебания плюс-минус 5% относительно аналогичных периодов прошлых лет в первом полугодии могут носить как ситуативный характер, так и быть следствием каких-то стратегических решений или экономических трендов. А показатели прошлого года, в свою очередь, могут быть следствием „заделов“ предыдущих лет», — поясняет журналисту агентства Чабан. В то же время в регионе отмечаются и тревожные тенденции. «Например, в Нижневартовске запланировано ввести в эксплуатацию в этом году более 175 тысяч квадратных метров жилья, а на 15 июня было построено лишь 28,6 тысячи квадратных метров. При этом по городам Югры есть и противоположные примеры, когда темпы вполне оптимистичные», — добавляет эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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