В ХМАО следователи заставили работодателей выплатить долги по зарплате

Следственный комитет Югры за прошедшие 9 месяцев заставил погасить задолженность работодателей округа перед работниками. Общая сумма долга составила около 60 миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК.
«За 9 месяцев 2023 года следователями следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено 17 уголовных дел о невыплате работникам предприятий заработной платы. Принимаемые меры позволили восстановить права 589 потерпевших и возместить перед ними задолженность на общую сумму свыше 59 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. На данный момент следствие проводится по 13 уголовным делам такой категории.
По данным пресс-службы СК Югры, следователям удалось добиться практически полного возмещения ущерба перед потерпевшими. Отмечается, что работодатель, впервые совершивший подобное преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме выплатит долг работнику.
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