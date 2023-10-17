В ХМАО следователи заставили работодателей выплатить долги по зарплате

18 октября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Следователи добились практически стопроцентной выплаты задолженности перед потерпевшими Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет Югры за прошедшие 9 месяцев заставил погасить задолженность работодателей округа перед работниками. Общая сумма долга составила около 60 миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК. «За 9 месяцев 2023 года следователями следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено 17 уголовных дел о невыплате работникам предприятий заработной платы. Принимаемые меры позволили восстановить права 589 потерпевших и возместить перед ними задолженность на общую сумму свыше 59 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. На данный момент следствие проводится по 13 уголовным делам такой категории. По данным пресс-службы СК Югры, следователям удалось добиться практически полного возмещения ущерба перед потерпевшими. Отмечается, что работодатель, впервые совершивший подобное преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме выплатит долг работнику.

Следственный комитет Югры за прошедшие 9 месяцев заставил погасить задолженность работодателей округа перед работниками. Общая сумма долга составила около 60 миллионов рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного СК. «За 9 месяцев 2023 года следователями следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено 17 уголовных дел о невыплате работникам предприятий заработной платы. Принимаемые меры позволили восстановить права 589 потерпевших и возместить перед ними задолженность на общую сумму свыше 59 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. На данный момент следствие проводится по 13 уголовным делам такой категории. По данным пресс-службы СК Югры, следователям удалось добиться практически полного возмещения ущерба перед потерпевшими. Отмечается, что работодатель, впервые совершивший подобное преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме выплатит долг работнику.