18 октября 2023

Бойцы ЦВО впервые использовали систему «Тосочка» в зоне спецоперации. Видео

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, армия, гусеничный трак, танк, боевая машина
Специалисты РХБЗ высоко оценили технику (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделение РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО) впервые использовало в бою тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Получив команду об обнаружении целей, экипаж машины выдвинулся на огневую позицию. Привязавшись к местности, экипаж выпустил снаряд и поразил скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе. Техника впервые использовалась на СВО», — пояснили в пресс-службе ЦВО.

Системы «Тосочка» обладают повышенной мобильностью, усиленной огневой мощью, увеличенной дальностью и точностью боеприпасов. «Специалисты РХБЗ высоко оценили тактико-технические характеристики огнеметной машины», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Подразделение РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО) впервые использовало в бою тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО. «Получив команду об обнаружении целей, экипаж машины выдвинулся на огневую позицию. Привязавшись к местности, экипаж выпустил снаряд и поразил скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе. Техника впервые использовалась на СВО», — пояснили в пресс-службе ЦВО. Системы «Тосочка» обладают повышенной мобильностью, усиленной огневой мощью, увеличенной дальностью и точностью боеприпасов. «Специалисты РХБЗ высоко оценили тактико-технические характеристики огнеметной машины», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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