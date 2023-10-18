Подразделение РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО) впервые использовало в бою тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.
«Получив команду об обнаружении целей, экипаж машины выдвинулся на огневую позицию. Привязавшись к местности, экипаж выпустил снаряд и поразил скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе. Техника впервые использовалась на СВО», — пояснили в пресс-службе ЦВО.
Системы «Тосочка» обладают повышенной мобильностью, усиленной огневой мощью, увеличенной дальностью и точностью боеприпасов. «Специалисты РХБЗ высоко оценили тактико-технические характеристики огнеметной машины», — добавили в пресс-службе ведомства.
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