Бойцов отмеченного Путиным челябинского полка наградили в зоне СВО. Видео

19 октября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Бойцов полка наградили в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцам отмеченного президентом РФ Владимиром Путиным полка из Челябинской области представители Минобороны РФ вручили медали Суворова, Жукова, «За воинскую доблесть» и «За отвагу». Как 19 октября сообщили в пресс-службе военного ведомства, военнослужащих повысили в звании. «Военнослужащие артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды. Помимо государственных и ведомственных наград отличившиеся в ходе боевой работы военнослужащим были вручены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — рассказали URA.RU в Минобороны. Награждение проходило в районе боевых действий. Среди награжденных механик-водитель с позывным «Конь». Военный служит на территории СВО с первых дней проведения операции. После ранения он вернулся в строй. В октябре Путин вручил Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого полку звание гвардейского. Отмечено, что полк удостоился чести за проявленные героизм и отвагу. Полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

Бойцам отмеченного президентом РФ Владимиром Путиным полка из Челябинской области представители Минобороны РФ вручили медали Суворова, Жукова, «За воинскую доблесть» и «За отвагу». Как 19 октября сообщили в пресс-службе военного ведомства, военнослужащих повысили в звании. «Военнослужащие артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды. Помимо государственных и ведомственных наград отличившиеся в ходе боевой работы военнослужащим были вручены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — рассказали URA.RU в Минобороны. Награждение проходило в районе боевых действий. Среди награжденных механик-водитель с позывным «Конь». Военный служит на территории СВО с первых дней проведения операции. После ранения он вернулся в строй. В октябре Путин вручил Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого полку звание гвардейского. Отмечено, что полк удостоился чести за проявленные героизм и отвагу. Полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.