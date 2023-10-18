18 октября 2023

Бойцов отмеченного Путиным челябинского полка наградили в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Бойцов полка наградили в зоне СВО Фото:

Бойцам отмеченного президентом РФ Владимиром Путиным полка из Челябинской области представители Минобороны РФ вручили медали Суворова, Жукова, «За воинскую доблесть» и «За отвагу». Как 19 октября сообщили в пресс-службе военного ведомства, военнослужащих повысили в звании.

«Военнослужащие артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды. Помимо государственных и ведомственных наград отличившиеся в ходе боевой работы военнослужащим были вручены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — рассказали URA.RU в Минобороны.

Награждение проходило в районе боевых действий. Среди награжденных механик-водитель с позывным «Конь». Военный служит на территории СВО с первых дней проведения операции. После ранения он вернулся в строй.

В октябре Путин вручил Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого полку звание гвардейского. Отмечено, что полк удостоился чести за проявленные героизм и отвагу. Полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

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Бойцам отмеченного президентом РФ Владимиром Путиным полка из Челябинской области представители Минобороны РФ вручили медали Суворова, Жукова, «За воинскую доблесть» и «За отвагу». Как 19 октября сообщили в пресс-службе военного ведомства, военнослужащих повысили в звании. «Военнослужащие артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды. Помимо государственных и ведомственных наград отличившиеся в ходе боевой работы военнослужащим были вручены воинские звания на ступень выше занимаемой должности», — рассказали URA.RU в Минобороны. Награждение проходило в районе боевых действий. Среди награжденных механик-водитель с позывным «Конь». Военный служит на территории СВО с первых дней проведения операции. После ранения он вернулся в строй. В октябре Путин вручил Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого полку звание гвардейского. Отмечено, что полк удостоился чести за проявленные героизм и отвагу. Полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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