Под Екатеринбургом нашли кладбище для закапывания людей заживо. Фото

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Кладбище. Рябково. Курган, могила, кладбище, памятник
Оказалось, что импровизированные могилы были предназначены для съемок шоу Фото:

Жителей пригорода Екатеринбурга напугали бутафорские могилы, которые предназначались для закапывания людей заживо. Об этом сообщают местные жители.

«Возле Екатеринбурга недалеко от станции „Шабровская“ проходит что-то в виде игры, кто дольше продержится под землей? Видно, как трубы вкопаны для подачи воздуха. Что происходит — не до конца понятно, квест или фильм какой-то», — рассказал подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург».

Как выяснилось, импровизированное кладбище — дело рук блогера HiMan (настоящее имя — Андрей Ширгин), который решил снять шоу с бутафорскими могилами. Они предназначались для живых людей, которые должны были посоревноваться в том, кто дольше сможет продержаться под землей. Однако после возмущения свердловчан съемки пришлось прервать.

«Сегодня мы должны были начать съемки, и мы начали! Если бы не „но“. К нам приезжает настоящий владелец поля. Почему настоящий? Потому что те люди, которые арендовали нам его, никакого отношения к нему не имеют. Мы предлагали пойти навстречу настоящему владельцу поля, спрашивали про цену аренды, предлагали арендовать — от него был отказ», — рассказал YouTube-блогер HiMan в своем telegram-канале.

По словам молодого человека, местные жители негативно восприняли съемочную площадку. «Мы хотели снять ролик про подземные капсулы, но люди неправильно нас поняли. По итогу из-за невозможности найти новое поле и организовать на нем съемки в ближайшее время мы откладываем этот проект на полгода (пока не будет тепло)», — пояснил HiMan.

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Жителей пригорода Екатеринбурга напугали бутафорские могилы, которые предназначались для закапывания людей заживо. Об этом сообщают местные жители. «Возле Екатеринбурга недалеко от станции „Шабровская“ проходит что-то в виде игры, кто дольше продержится под землей? Видно, как трубы вкопаны для подачи воздуха. Что происходит — не до конца понятно, квест или фильм какой-то», — рассказал подписчик telegram-канала «Злой Екатеринбург». Как выяснилось, импровизированное кладбище — дело рук блогера HiMan (настоящее имя — Андрей Ширгин), который решил снять шоу с бутафорскими могилами. Они предназначались для живых людей, которые должны были посоревноваться в том, кто дольше сможет продержаться под землей. Однако после возмущения свердловчан съемки пришлось прервать. «Сегодня мы должны были начать съемки, и мы начали! Если бы не „но“. К нам приезжает настоящий владелец поля. Почему настоящий? Потому что те люди, которые арендовали нам его, никакого отношения к нему не имеют. Мы предлагали пойти навстречу настоящему владельцу поля, спрашивали про цену аренды, предлагали арендовать — от него был отказ», — рассказал YouTube-блогер HiMan в своем telegram-канале. По словам молодого человека, местные жители негативно восприняли съемочную площадку. «Мы хотели снять ролик про подземные капсулы, но люди неправильно нас поняли. По итогу из-за невозможности найти новое поле и организовать на нем съемки в ближайшее время мы откладываем этот проект на полгода (пока не будет тепло)», — пояснил HiMan.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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