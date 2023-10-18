Министр здравоохранения РФ Мурашко похвалил пермскую медицину

19 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Министр здравоохранения похвалил развитие медицинской отрасли Прикамья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил темпы развития медицинской отрасли Пермского края. По словам высокопоставленного чиновника, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. Об этом министр сообщил во время проходящего в краевой столице международного форума «Россия — спортивная держава». «По словам Михаила Мурашко, в этом году будет введено в строй беспрецедентное количество медицинских объектов. В их числе 13 крупных, в том числе, краевая инфекционная больница, психиатрическая больница, а также новый хирургический корпус. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию введено 36 фельдшерско-акушерских ФАПов и врачебных амбулаторий», — сообщило издание «РБК-Пермь». Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин,, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил темпы развития медицинской отрасли Пермского края. По словам высокопоставленного чиновника, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. Об этом министр сообщил во время проходящего в краевой столице международного форума «Россия — спортивная держава». «По словам Михаила Мурашко, в этом году будет введено в строй беспрецедентное количество медицинских объектов. В их числе 13 крупных, в том числе, краевая инфекционная больница, психиатрическая больница, а также новый хирургический корпус. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию введено 36 фельдшерско-акушерских ФАПов и врачебных амбулаторий», — сообщило издание «РБК-Пермь». Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин,, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.