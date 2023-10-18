Министр здравоохранения РФ Мурашко похвалил пермскую медицину

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил темпы развития медицинской отрасли Пермского края. По словам высокопоставленного чиновника, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. Об этом министр сообщил во время проходящего в краевой столице международного форума «Россия — спортивная держава».
«По словам Михаила Мурашко, в этом году будет введено в строй беспрецедентное количество медицинских объектов. В их числе 13 крупных, в том числе, краевая инфекционная больница, психиатрическая больница, а также новый хирургический корпус. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию введено 36 фельдшерско-акушерских ФАПов и врачебных амбулаторий», — сообщило издание «РБК-Пермь».
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин,, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.