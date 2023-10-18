18 октября 2023

Министр здравоохранения РФ Мурашко похвалил пермскую медицину

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко на медицинскую выставку в ЕкатеринбургЭКСПО. Екатеринбург , мурашко михаил
Министр здравоохранения похвалил развитие медицинской отрасли Прикамья Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил темпы развития медицинской отрасли Пермского края. По словам высокопоставленного чиновника, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. Об этом министр сообщил во время проходящего в краевой столице международного форума «Россия — спортивная держава».

«По словам Михаила Мурашко, в этом году будет введено в строй беспрецедентное количество медицинских объектов. В их числе 13 крупных, в том числе, краевая инфекционная больница, психиатрическая больница, а также новый хирургический корпус. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию введено 36 фельдшерско-акушерских ФАПов и врачебных амбулаторий», — сообщило издание «РБК-Пермь».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин,, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил темпы развития медицинской отрасли Пермского края. По словам высокопоставленного чиновника, в этом году в регионе будет введено беспрецедентное количество объектов сферы здравоохранения. Об этом министр сообщил во время проходящего в краевой столице международного форума «Россия — спортивная держава». «По словам Михаила Мурашко, в этом году будет введено в строй беспрецедентное количество медицинских объектов. В их числе 13 крупных, в том числе, краевая инфекционная больница, психиатрическая больница, а также новый хирургический корпус. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию введено 36 фельдшерско-акушерских ФАПов и врачебных амбулаторий», — сообщило издание «РБК-Пермь». Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент Владимир Путин,, а также статусные чиновники, иностранные делегации и гости из других регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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