Дмитрий Чернышенко высоко оценил юбилейные мероприятия в Перми
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию проведения 300-летия Перми. По словам зампреда, город заметно преобразился в лучшую сторону, сообщил Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава».
«Все, кто бывает в Перми заметили, как город преобразился в последнее время. В год празднования 300-летия», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятий форума.
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