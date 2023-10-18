Вице-премьер РФ Чернышенко похвалил Пермь за празднование 300-летия. Видео

19 октября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко высоко оценил юбилейные мероприятия в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию проведения 300-летия Перми. По словам зампреда, город заметно преобразился в лучшую сторону, сообщил Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава». «Все, кто бывает в Перми заметили, как город преобразился в последнее время. В год празднования 300-летия», — сказал Дмитрий Чернышенко. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятий форума.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию проведения 300-летия Перми. По словам зампреда, город заметно преобразился в лучшую сторону, сообщил Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава». «Все, кто бывает в Перми заметили, как город преобразился в последнее время. В год празднования 300-летия», — сказал Дмитрий Чернышенко. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятий форума.