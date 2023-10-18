18 октября 2023

Вице-премьер РФ Чернышенко похвалил Пермь за празднование 300-летия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко высоко оценил юбилейные мероприятия в Перми Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию проведения 300-летия Перми. По словам зампреда, город заметно преобразился в лучшую сторону, сообщил Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава».

«Все, кто бывает в Перми заметили, как город преобразился в последнее время. В год празднования 300-летия», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятий форума.

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил организацию проведения 300-летия Перми. По словам зампреда, город заметно преобразился в лучшую сторону, сообщил Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава». «Все, кто бывает в Перми заметили, как город преобразился в последнее время. В год празднования 300-летия», — сказал Дмитрий Чернышенко. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятий форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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