Губернатор Махонин рассказал президенту РФ, что в Перми можно жить и развиваться

На форуме «Россия — спортивная держава» состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Во время нее губернатор рассказал, что Пермь — хороший город для развития и призвал молодежь оставаться в столице Прикамья.
«В год 300-летия нам было важно провести мероприятия для нашей молодежи, чтобы показать, что в Перми есть история успеха. Здесь можно оставаться жить, работать и развиваться. Мы даже использовали шуточный лозунг „Хватит не верить в Пермь“», — заявил губернатор Махонин. В пример он привел фестиваль «Город встреч», где скейтбордисты выступали под музыку Дениса Мацуева.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин.
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