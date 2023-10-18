18 октября 2023

Губернатор Махонин рассказал президенту РФ, что в Перми можно жить и развиваться

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, махонин дмитрий
Губернатор пообщался с президентом РФ Фото:

На форуме «Россия — спортивная держава» состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Во время нее губернатор рассказал, что Пермь — хороший город для развития и призвал молодежь оставаться в столице Прикамья.

«В год 300-летия нам было важно провести мероприятия для нашей молодежи, чтобы показать, что в Перми есть история успеха. Здесь можно оставаться жить, работать и развиваться. Мы даже использовали шуточный лозунг „Хватит не верить в Пермь“», — заявил губернатор Махонин. В пример он привел фестиваль «Город встреч», где скейтбордисты выступали под музыку Дениса Мацуева.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин.

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На форуме «Россия — спортивная держава» состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Во время нее губернатор рассказал, что Пермь — хороший город для развития и призвал молодежь оставаться в столице Прикамья. «В год 300-летия нам было важно провести мероприятия для нашей молодежи, чтобы показать, что в Перми есть история успеха. Здесь можно оставаться жить, работать и развиваться. Мы даже использовали шуточный лозунг „Хватит не верить в Пермь“», — заявил губернатор Махонин. В пример он привел фестиваль «Город встреч», где скейтбордисты выступали под музыку Дениса Мацуева. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В его работе принимает участие президент страны Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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