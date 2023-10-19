19 октября 2023

Жительнице ХМАО грозит тюремный срок за ввоз запрещенных таблеток для похудения

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрабандистке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей Фото:

В Сургуте полицейские и сотрудники Тюменской таможни задержали 43-летнюю женщину по подозрению в контрабанде из Казахстана сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного на территории РФ. У задержанной изъяли 2600 таблеток, в которых содержалось более 36 граммов вещества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Сургутянке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Тюменской таможни на улице 30 лет Победы задержали подозреваемую — 43-летнюю сургутянку. У задержанной изъята посылка, в которой находилось 76 металлических упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток в количестве около 2600 штук. Согласно экспертизе, часть таблеток содержит в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин (препарат амфетаминового ряда) общей массой более 36 граммов», — указано в публикации.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Время до суда подозреваемая проведет под подпиской о невыезде.

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В Сургуте полицейские и сотрудники Тюменской таможни задержали 43-летнюю женщину по подозрению в контрабанде из Казахстана сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного на территории РФ. У задержанной изъяли 2600 таблеток, в которых содержалось более 36 граммов вещества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Сургутянке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Тюменской таможни на улице 30 лет Победы задержали подозреваемую — 43-летнюю сургутянку. У задержанной изъята посылка, в которой находилось 76 металлических упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток в количестве около 2600 штук. Согласно экспертизе, часть таблеток содержит в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин (препарат амфетаминового ряда) общей массой более 36 граммов», — указано в публикации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Время до суда подозреваемая проведет под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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