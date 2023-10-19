Жительнице ХМАО грозит тюремный срок за ввоз запрещенных таблеток для похудения

20 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Контрабандистке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте полицейские и сотрудники Тюменской таможни задержали 43-летнюю женщину по подозрению в контрабанде из Казахстана сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного на территории РФ. У задержанной изъяли 2600 таблеток, в которых содержалось более 36 граммов вещества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Сургутянке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Тюменской таможни на улице 30 лет Победы задержали подозреваемую — 43-летнюю сургутянку. У задержанной изъята посылка, в которой находилось 76 металлических упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток в количестве около 2600 штук. Согласно экспертизе, часть таблеток содержит в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин (препарат амфетаминового ряда) общей массой более 36 граммов», — указано в публикации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Время до суда подозреваемая проведет под подпиской о невыезде.

В Сургуте полицейские и сотрудники Тюменской таможни задержали 43-летнюю женщину по подозрению в контрабанде из Казахстана сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного на территории РФ. У задержанной изъяли 2600 таблеток, в которых содержалось более 36 граммов вещества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Сургутянке грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Тюменской таможни на улице 30 лет Победы задержали подозреваемую — 43-летнюю сургутянку. У задержанной изъята посылка, в которой находилось 76 металлических упаковок с неизвестным веществом в виде таблеток в количестве около 2600 штук. Согласно экспертизе, часть таблеток содержит в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин (препарат амфетаминового ряда) общей массой более 36 граммов», — указано в публикации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Время до суда подозреваемая проведет под подпиской о невыезде.