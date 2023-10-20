Свердловская область может лишиться Мочалки и Канавы из-за депутатов

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, коза, домашний скот, козел, деревня, чебаки
Депутаты предложили изменить оскорбительные названия сел Фото:

Несколько свердловских сел и деревень могут сменить наименование. Причина — законопроект депутатов Госдумы о запрете «оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей» названий населенных пунктов. В перечень таких сел и деревень в Свердловской области входят, например, деревни Мочалка, Канава, Пьянково и другие.

Мочалка находится в Таборинском районе, а поселок Канава входит в территорию Нижнего Тагила. По данным всероссийской переписи за 2010 год, там проживало 22 и 13 человек соответственно.

В девяти километрах от Каменска-Уральского находится село Большая Грязнуха. Свое название населенный пункт получил из-за протекающей рядом реки. Здесь в 2010 году жил 531 человек. Также в Свердловской области есть поселки Пьянково, Рассол, Дырина и Писанец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ партия «Новые люди» внесла законопроект, согласно которому нужно запретить оскорбительные названия населенных пунктов в стране. По мнению депутатов, жители таких поселков могут подвергаться травле.

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Несколько свердловских сел и деревень могут сменить наименование. Причина — законопроект депутатов Госдумы о запрете «оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей» названий населенных пунктов. В перечень таких сел и деревень в Свердловской области входят, например, деревни Мочалка, Канава, Пьянково и другие. Мочалка находится в Таборинском районе, а поселок Канава входит в территорию Нижнего Тагила. По данным всероссийской переписи за 2010 год, там проживало 22 и 13 человек соответственно. В девяти километрах от Каменска-Уральского находится село Большая Грязнуха. Свое название населенный пункт получил из-за протекающей рядом реки. Здесь в 2010 году жил 531 человек. Также в Свердловской области есть поселки Пьянково, Рассол, Дырина и Писанец. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму РФ партия «Новые люди» внесла законопроект, согласно которому нужно запретить оскорбительные названия населенных пунктов в стране. По мнению депутатов, жители таких поселков могут подвергаться травле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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