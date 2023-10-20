20 октября 2023

В аэропорту Сургута задерживается вылет самолета Utair

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Самолет Utair задержан на час Фото:

В Сургуте задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс ЮЭ115 по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск задержан. Время вылета по расписанию 07:25, ожидаемое время — 8:25», — указано на онлайн-табло.

О причинах задержки рейса не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс ЮЭ115 по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск задержан. Время вылета по расписанию 07:25, ожидаемое время — 8:25», — указано на онлайн-табло. О причинах задержки рейса не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...