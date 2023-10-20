В аэропорту Сургута задерживается вылет самолета Utair

21 октября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Самолет Utair задержан на час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс ЮЭ115 по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск задержан. Время вылета по расписанию 07:25, ожидаемое время — 8:25», — указано на онлайн-табло. О причинах задержки рейса не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

В Сургуте задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс ЮЭ115 по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск задержан. Время вылета по расписанию 07:25, ожидаемое время — 8:25», — указано на онлайн-табло. О причинах задержки рейса не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на него не поступил.