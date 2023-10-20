В аэропорту Сургута задерживается вылет самолета Utair

Самолет Utair задержан на час
В Сургуте задерживается вылет самолета авиакомпании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.
«Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс ЮЭ115 по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск задержан. Время вылета по расписанию 07:25, ожидаемое время — 8:25», — указано на онлайн-табло.
О причинах задержки рейса не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
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