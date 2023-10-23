Житель Пермского края сообщил о захвате заложников

Пермяк сообщил о несуществующем теракте, чтобы отомстить полиции

23 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Полиции пришлось тратить время и силы на проверку ложного сообщения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае житель одного из городов решил отомстить полицейским и сообщил о захвате заложников. Его слова после проверки оказались ложью, и мужчине теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края. «Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, испытывая неприязнь к правоохранительным органам, решил дестабилизировать деятельность местного отдела полиции. Злоумышленник позвонил в государственную организацию и сообщил о якобы захвате заложников», — говорится на сайте прокуратуры. В отношении звонившего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.

В Пермском крае житель одного из городов решил отомстить полицейским и сообщил о захвате заложников. Его слова после проверки оказались ложью, и мужчине теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края. «Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, испытывая неприязнь к правоохранительным органам, решил дестабилизировать деятельность местного отдела полиции. Злоумышленник позвонил в государственную организацию и сообщил о якобы захвате заложников», — говорится на сайте прокуратуры. В отношении звонившего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.