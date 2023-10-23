Житель Пермского края сообщил о захвате заложников

В Пермском крае житель одного из городов решил отомстить полицейским и сообщил о захвате заложников. Его слова после проверки оказались ложью, и мужчине теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.
«Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, испытывая неприязнь к правоохранительным органам, решил дестабилизировать деятельность местного отдела полиции. Злоумышленник позвонил в государственную организацию и сообщил о якобы захвате заложников», — говорится на сайте прокуратуры.
В отношении звонившего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.
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