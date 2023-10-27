27 октября 2023

Путин наградил нефтяников ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, качалка, экономика, добыча, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, ресурсы, куст нефтегазовый, цены на нефть
Президент отметил трудовые успехи югорчан Фото:

Президент России Владимир Путин наградил нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа. Он отметил трудовые успехи югорчан почетными грамотами и благодарностями. Об этом говорится в документе на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Бикмасова Георгия Александровича — бурильщика капитального ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в документе. Кроме того, президент грамотами отметил трудовые заслуги машиниста Фаниля Мугалимова и бурильщика Динара Юнусова.

Югорчанину Рашату Хайруллину была объявлена благодарность. Все нефтяники работают в одной компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске напишут книгу о подвиге, который отметил Путин. Она будет посвящена трудовым достижениям горожан в годы Великой Отечественной войны.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа. Он отметил трудовые успехи югорчан почетными грамотами и благодарностями. Об этом говорится в документе на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Бикмасова Георгия Александровича — бурильщика капитального ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в документе. Кроме того, президент грамотами отметил трудовые заслуги машиниста Фаниля Мугалимова и бурильщика Динара Юнусова. Югорчанину Рашату Хайруллину была объявлена благодарность. Все нефтяники работают в одной компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске напишут книгу о подвиге, который отметил Путин. Она будет посвящена трудовым достижениям горожан в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...