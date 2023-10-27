Путин наградил нефтяников ХМАО

Президент России Владимир Путин наградил нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа. Он отметил трудовые успехи югорчан почетными грамотами и благодарностями. Об этом говорится в документе на портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Бикмасова Георгия Александровича — бурильщика капитального ремонта скважин общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — говорится в документе. Кроме того, президент грамотами отметил трудовые заслуги машиниста Фаниля Мугалимова и бурильщика Динара Юнусова.
Югорчанину Рашату Хайруллину была объявлена благодарность. Все нефтяники работают в одной компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске напишут книгу о подвиге, который отметил Путин. Она будет посвящена трудовым достижениям горожан в годы Великой Отечественной войны.
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