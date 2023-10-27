Родителей свердловского ученика, который распылил перцовый баллончик, накажут

На родителей ученика, подозреваемого в распылении перцового баллончика в школе, заведут дело. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«После выздоровления „шалуна“ полицейские намерены поставить его на учет в ПДН. Против родителей территориальный ОВД намерен возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребенка)», — пояснил полковник. По словам Горелых, сейчас мальчика и еще одного пострадавшего перевели из реанимационного отделения в обычное. Их состояние удовлетворительное.
Ребенок, который распылил баллончик, учится в пятом классе. Он воспитывается в полной семье. «Ни он сам, ни его родители ранее на учете не состояли, судимостей не имеют», — добавил Горелых. Инспекторы ПДН в ближайшее время организуют общее собрание для родителей. Силовики подробно расскажут о мерах ответственности за такие или иные противоправные поступки, уточнил Горелых. «Родители школьника купили перцовый баллончик для защиты от бродячих собак. Они якобы не знали, что мальчик взял его с собой в школу», — резюмировал он.
Инцидент произошел вечером 27 октября в 15-й школе Первоуральска. Мальчик, поругавшись с товарищем, брызнул в него перцовым баллончиком в раздевалке спортзала. Всего пострадало семь человек. По словам Горелых, родители купили мальчику перцовый баллончик для защиты от бродячих собак.
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