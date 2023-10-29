Мэра Екатеринбурга Орлова заметили на шестом потоке «школы губернаторов»

30 октября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Орлов стал участником шестого потока кремлевской школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался в числе участников шестого потока кремлевской «школы губернаторов». Об этом со ссылкой на источник пишут «Ведомости». «В „школе губернаторов“ началось обучение на шестом потоке. Источники „Ведомостей“ отмечают, что среди участников курсов много людей из регионов. К примеру, <…> Алексей Орлов (Екатеринбург) <…> », — сообщает издание. Шестой поток программы кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС начал свое обучение в сентябре. В октябре второй модуль обучения («Лидерство») прошел в Сочи. После каждого из пяти потоков с выпускниками встречался президент России Владимир Путин. Последняя встреча состоялась в Кремле 4 июля 2023 года. Программа кадрового резерва стала «кузницей губернаторских кадров». Но диплом не гарантирует назначения на губернаторский пост, отмечает политтехнолог Петр Быстров. Ранее Владимир Путин повысил статус кремлевской «школы губернаторов». Глава государства сообщил о почти двукратном росте числа выпускников, занявших ключевые должности в стране. Также Путин поручил начать подготовку нового поколения элит, в котором страна особо нуждается после начала пандемии.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался в числе участников шестого потока кремлевской «школы губернаторов». Об этом со ссылкой на источник пишут «Ведомости». «В „школе губернаторов“ началось обучение на шестом потоке. Источники „Ведомостей“ отмечают, что среди участников курсов много людей из регионов. К примеру, <…> Алексей Орлов (Екатеринбург) <…> », — сообщает издание. Шестой поток программы кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС начал свое обучение в сентябре. В октябре второй модуль обучения («Лидерство») прошел в Сочи. После каждого из пяти потоков с выпускниками встречался президент России Владимир Путин. Последняя встреча состоялась в Кремле 4 июля 2023 года. Программа кадрового резерва стала «кузницей губернаторских кадров». Но диплом не гарантирует назначения на губернаторский пост, отмечает политтехнолог Петр Быстров. Ранее Владимир Путин повысил статус кремлевской «школы губернаторов». Глава государства сообщил о почти двукратном росте числа выпускников, занявших ключевые должности в стране. Также Путин поручил начать подготовку нового поколения элит, в котором страна особо нуждается после начала пандемии.