Шойгу: силы НАТО планируют расширяться в Азии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, шеврон, nato, stock
Сергей Шойгу сообщил, что западные страны хотят увеличить конфликтный потенциал в Азии с помощью сил НАТО Фото:

Запад намерен увеличить конфликтный потенциал в Азии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, западные страны расширят силы НАТО в данном регионе.

«Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям <…> Отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО», — заявил Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае. Он отметил, что риски растут из-за вовлеченности стран, обладающих ядерным вооружением, в конфликте.

По словам главы Минобороны РФ, Запад изначально спровоцировал сильный кризис в Европе. Шойгу отметил, что концепция западных стран о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» обосновывает появление в азиатском регионе сил военного альянса.

Ранее Шойгу сообщил, что в мире появилась угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. По его словам, данные действия чреваты «катастрофическими последствиями», передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад намерен увеличить конфликтный потенциал в Азии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, западные страны расширят силы НАТО в данном регионе. «Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям <…> Отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО», — заявил Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае. Он отметил, что риски растут из-за вовлеченности стран, обладающих ядерным вооружением, в конфликте. По словам главы Минобороны РФ, Запад изначально спровоцировал сильный кризис в Европе. Шойгу отметил, что концепция западных стран о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» обосновывает появление в азиатском регионе сил военного альянса. Ранее Шойгу сообщил, что в мире появилась угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. По его словам, данные действия чреваты «катастрофическими последствиями», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...