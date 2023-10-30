Шойгу: силы НАТО планируют расширяться в Азии

Запад намерен увеличить конфликтный потенциал в Азии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, западные страны расширят силы НАТО в данном регионе.
«Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям <…> Отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО», — заявил Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае. Он отметил, что риски растут из-за вовлеченности стран, обладающих ядерным вооружением, в конфликте.
По словам главы Минобороны РФ, Запад изначально спровоцировал сильный кризис в Европе. Шойгу отметил, что концепция западных стран о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» обосновывает появление в азиатском регионе сил военного альянса.
Ранее Шойгу сообщил, что в мире появилась угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. По его словам, данные действия чреваты «катастрофическими последствиями», передает RT.
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