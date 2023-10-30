Шойгу заявил, что на Россию и Китай хотят равняться другие страны

Шойгу назвал образцовой модель отношений России и Китая

30 октября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу прилетел в Китай на Сяншаньский форум по вопросам безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Китая — образцовые, такая модель становится все более привлекательной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме в Пекине, комментируя сотрудничество РФ и КНР. «Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — приводит РИА Новости слова Шойгу. Российский министр сейчас находится в Китае, где проходит 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности. В форуме участвуют более 90 стран, в том числе, Великобритания, США, Иран, Саудовская Аравия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также комментировал отношения Москвы и Пекина. По его мнению, российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня развития и продолжают развиваться.

Отношения России и Китая — образцовые, такая модель становится все более привлекательной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме в Пекине, комментируя сотрудничество РФ и КНР. «Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — приводит РИА Новости слова Шойгу. Российский министр сейчас находится в Китае, где проходит 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности. В форуме участвуют более 90 стран, в том числе, Великобритания, США, Иран, Саудовская Аравия. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также комментировал отношения Москвы и Пекина. По его мнению, российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня развития и продолжают развиваться.