ВС России уничтожили авиационный склад ВСУ в Черкасской области

ВС РФ уничтожили склад ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Черкасской области армия России уничтожила арсенал авиасредств поражения украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось об уничтожении российской армией крупнейшего склада ВСУ в Миргороде. Предположительно, там могли быть размещены ракеты Storm Shadow и SCALP, сообщает
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