ВС России уничтожили авиационный склад ВСУ в Черкасской области 30 октября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили склад ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Черкасской области армия России уничтожила арсенал авиасредств поражения украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось об уничтожении российской армией крупнейшего склада ВСУ в Миргороде. Предположительно, там могли быть размещены ракеты Storm Shadow и SCALP, сообщает MK.RU . В Черкасской области армия России уничтожила арсенал авиасредств поражения украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось об уничтожении российской армией крупнейшего склада ВСУ в Миргороде. Предположительно, там могли быть размещены ракеты Storm Shadow и SCALP, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям