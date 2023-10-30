ВС России уничтожили авиационный склад ВСУ в Черкасской области

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ВС РФ уничтожили склад ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Черкасской области армия России уничтожила арсенал авиасредств поражения украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале министерства.

Ранее сообщалось об уничтожении российской армией крупнейшего склада ВСУ в Миргороде. Предположительно, там могли быть размещены ракеты Storm Shadow и SCALP, сообщает MK.RU.

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В Черкасской области армия России уничтожила арсенал авиасредств поражения украинских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось об уничтожении российской армией крупнейшего склада ВСУ в Миргороде. Предположительно, там могли быть размещены ракеты Storm Shadow и SCALP, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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